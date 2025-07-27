Китай планує заборонити перепродаж нових авто протягом пів року після реєстрації — Finance.ua
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Китай планує заборонити перепродаж нових авто протягом пів року після реєстрації

Технології&Авто
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Китай планує заборонити перепродаж нових авто протягом пів року після реєстрації
Китай планує заборонити перепродаж нових авто протягом пів року після реєстрації
Міністерство промисловості Китаю планує заборонити перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після їх реєстрації. Так хочуть розв’язати проблему продажу вживаних автомобілів з нульовим пробігом.
Про це повідомляє Reuters, з посиланням на редакційну статтю Auto Review
У матеріалі видання Китайської асоціації автовиробників йдеться, що Китайська асоціація автодилерів (інша галузева група), окремо запропонувала систему кодів для експорту вживаних автомобілів.
У статті також зазначено, що Chery та BYD були серед компаній, які планували притягнути дилерів до відповідальності за порушення, включаючи ліцензування автомобілів перед їх продажем.
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