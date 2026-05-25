Чому українські підприємці у Польщі втрачають право наймати працівників Сьогодні 08:02 — Світ

Громадяни України, які ведуть у Польщі індивідуальну підприємницьку діяльність (JDG), дедалі частіше стикаються із жорстким кадровим бар’єром. Через зміну підходу контролюючих органів до міграційного законодавства, чимало підприємців раптово втратили юридичну можливість легально працевлаштовувати у себе як співвітчизників, так і громадян інших країн з-поза меж ЄС. Із посиланням на портал Yavp. pl розповідаємо, у чому причина нової практики та які винятки все ж дозволяють бізнесу працювати без порушень.

Нове трактування правил: що змінилося

Як повідомляє профільнtе видання Yavp. pl, нинішні системні труднощі для підприємців із країн з-поза меж ЄС стали прямим наслідком нової регуляторної практики, що базується на нормах, які набрали чинності у 2025 році. Мова йде про суворе тлумачення положень закону про умови допуску та доручення роботи іноземцям на території Республіки Польща.

Відтепер статус «польського суб’єкта, що доручає роботу» піддається детальному аналізу з боку адміністративних органів. Фізична особа, яка зареєструвала JDG у реєстрі CEIDG, визнається правомірним роботодавцем лише за однієї ключової умови — наявності офіційного місця постійного проживання в Польщі. Проте на практиці державні інституції почали безальтернативно ототожнювати цей термін із постійною пропискою — т.зв. «zameldowanie na pobyt stały».

Хто опинився під ударом

Щоб отримати постійну прописку, іноземець повинен володіти виключним переліком правових статусів. До них належать карта сталого попиту (karta stałego pobytu), карта довготермінового резидента ЄС, рішення про надання статусу біженця або додаткового захисту, а також дозвіл на перебування з гуманітарних чи толерованих причин.

Це означає, що іноземці, які перебувають у Польщі на підставі звичайної картки тимчасового попиту (karta czasowego pobytu) — зокрема тієї, що видана безпосередньо під ведення JDG — фактично позбавляються можливості бути легальним роботодавцем для більшості інших мігрантів. Оскільки вони не мають «місця постійного проживання» у новому розумінні правил, державні установи вважають їх такими, що не відповідають критеріям «польського суб’єкта». Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі вже офіційно підтвердило законність такої обмежувальної інтерпретації у відповідь на запити організацій роботодавців.

Якщо говорити простіше, то підприємець-іноземець без «meldunku na pobyt stały» відтепер не може:

працевлаштовувати українців на підставі спрощеного повідомлення до повітового уряду праці (uproszczone powiadomлення);

оформлювати для іноземців декларації про намір працевлаштування (oświadczenie);

подавати документи на отримання регулярних дозволів на роботу (zezwolenie).

Кого українські JDG все ж можуть наймати без перешкод

Попри жорсткі нововведення, законодавство залишає легальне вікно для кадрового маневру. Зазначені обмеження взагалі не поширюються на найм тих іноземців (у тому числі громадян України), які мають вільний доступ до польського ринку праці за законом.

Оскільки для їхнього працевлаштування взагалі не потрібно оформлювати дозвільні документи в урядах праці, статус роботодавця як «польського суб’єкта» у цьому контексті просто не перевіряється.

Відповідно, українці з JDG на картах тимчасового попиту можуть абсолютно безперешкодно укладати договори з такими категоріями працівників:

Власники карт сталого попиту або карт довготермінового резидента ЄС;

або карт довготермінового резидента ЄС; Випускники польських освітніх закладів (випускники ліцеїв або вищих навчальних закладів Польщі);

(випускники ліцеїв або вищих навчальних закладів Польщі); Особи, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі ;

; Власники карт тимчасового попиту, отриманих на підставі возз’єднання з родиною тощо.

Завдяки цьому винятку, підприємці можуть продовжувати розвивати свій бізнес, ретельно підбираючи персонал відповідно до чинних міграційних вимог.

