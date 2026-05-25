У Польщі українцям частіше нараховують податкові борги: що варто знати

У Польщі почастішали випадки, коли українцям нараховують податкову заборгованість через роботу на українські компанії під час проживання за кордоном. Після перевищення певного терміну перебування в країні польські податкові органи можуть вимагати сплати податків навіть у разі, якщо доходи вже оподатковувалися в Україні.
У такому випадку Польща може вимагати сплати податків із усіх доходів, зокрема отриманих від роботи на іноземного роботодавця.
Юристи зазначають, що багато українців помилково вважають: якщо податки вже сплачуються в Україні, то польський PIT їх не стосується. Однак після кількох років проживання в Польщі ситуація може змінитися, а податкові органи — нарахувати заборгованість і пеню.
Як працює угода про уникнення подвійного оподаткування
Між Україною та Польщею діє угода про уникнення подвійного оподаткування. Вона визначає, яка країна має право оподатковувати дохід у конкретній ситуації.
Водночас експерти наголошують, що механізм уникнення подвійного оподаткування не застосовується автоматично.
У разі бездіяльності людина може зіткнутися одразу з двома податковими зобов’язаннями — в Україні та Польщі. Окрім податкової заборгованості та пені, у деяких випадках можливі звинувачення у податковому правопорушенні або порушенні закону.
Раніше ми повідомляли, що коли людина живе в одній країні, а дохід отримує в іншій або зберігає бізнес-зв'язки з батьківщиною, виникає ризик «подвійного удару» від фіскальних служб обох держав. У статті Finance.ua зібрав усі ключові правила, типові спірні ситуації та практичні поради, які допоможуть вам мінімізувати податкові ризики й не отримати претензії від податкових органів.