У Польщі українцям частіше нараховують податкові борги: що варто знати 25.05.2026, 13:04 — Світ

Польща

У Польщі почастішали випадки, коли українцям нараховують податкову заборгованість через роботу на українські компанії під час проживання за кордоном. Після перевищення певного терміну перебування в країні польські податкові органи можуть вимагати сплати податків навіть у разі, якщо доходи вже оподатковувалися в Україні.

Про це повідомляє видання inpoland.

Коли виникають податкові зобов’язання

Згідно з польським законодавством, податковим резидентом Польщі може стати людина, яка:

перебуває в країні понад 183 дні на рік;

або має у Польщі центр життєвих інтересів — житло, сім’ю, школу у дітей чи основне джерело доходу.

Для виникнення податкового резидентства достатньо виконання хоча б однієї з цих умов.

У такому випадку Польща може вимагати сплати податків із усіх доходів, зокрема отриманих від роботи на іноземного роботодавця.

Юристи зазначають, що багато українців помилково вважають: якщо податки вже сплачуються в Україні, то польський PIT їх не стосується. Однак після кількох років проживання в Польщі ситуація може змінитися, а податкові органи — нарахувати заборгованість і пеню.

Як працює угода про уникнення подвійного оподаткування

Між Україною та Польщею діє угода про уникнення подвійного оподаткування. Вона визначає, яка країна має право оподатковувати дохід у конкретній ситуації.

Водночас експерти наголошують, що механізм уникнення подвійного оподаткування не застосовується автоматично.

У деяких випадках дохід від роботи, яка фактично виконується на території Польщі, може оподатковуватись саме там, навіть якщо роботодавець зареєстрований в Україні.

Для уникнення подвійного оподаткування необхідно:

правильно декларувати доходи у Польщі;

повідомляти про податки, сплачені в Україні;

за потреби — використовувати механізми податкового зарахування або звільнення.

Які ризики для українців

За словами податкових консультантів, останнім часом побільшало звернень від українців із простроченими деклараціями та вже нарахованими відсотками за боргами.

Податкові органи можуть аналізувати не лише термін перебування у країні, а й інші фактори — зокрема місце проживання сім’ї, банківські рахунки чи джерела доходу.

У разі бездіяльності людина може зіткнутися одразу з двома податковими зобов’язаннями — в Україні та Польщі. Окрім податкової заборгованості та пені, у деяких випадках можливі звинувачення у податковому правопорушенні або порушенні закону.

Раніше ми повідомляли, що коли людина живе в одній країні, а дохід отримує в іншій або зберігає бізнес-зв'язки з батьківщиною, виникає ризик «подвійного удару» від фіскальних служб обох держав.

