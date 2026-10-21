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Угода з Трампом змінила ситуацію: рф знову постачає дизель головним покупцям

Енергетика
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російські поставки дизельного пального повертаються до традиційних напрямків після того, як США призупинили санкції та домоглися скасування заборони на експорт.
Про це пише Reuters.
За останні дні щонайменше два танкери вказали Туреччину та Бразилію як пункти призначення.
9 жовтня росія скасувала запроваджену нею самою заборону на експорт дизельного пального. Її ввели для подолання дефіциту на внутрішньому ринку, спричиненого українськими атаками безпілотників на нафтопереробні заводи.
Це сталося після досягнення домовленості з президентом США Дональдом Трампом про постачання дизельного пального на світові ринки. Угода передбачає тимчасове призупинення американських санкцій щодо постачання російського пального, однак ембарго ЄС і Великої Британії на імпорт російського пального залишається чинним.
росія, яка зазвичай посідає друге місце у світі за обсягами експорту дизельного пального після США, почала скорочувати його поставки ще влітку, до запровадження експортної заборони.
За даними Kpler і LSEG, від початку цього року загальний обсяг експорту російського дизельного пального становив близько 345 тис. барелів на добу. Це на 41% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зазначається, що танкер Leruo, який 16 жовтня вийшов із російського балтійського порту Приморськ, вказав пунктом призначення бразильське місто Манаус. Інший танкер, Dolunay, який залишив Приморськ із вантажем дизельного пального 14 жовтня, прямує до турецької Аланії. Кожне із суден перевозить по 300 тис. барелів дизельного пального.
Після скасування експортної заборони російське дизельне пальне почало надходити також до Марокко.
За даними Kpler, від початку року на Туреччину припало близько 34% завантажень російського дизельного пального, на Бразилію — 24%, а на Марокко — 10%.
За матеріалами:
УНІАН
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