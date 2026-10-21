Україна продовжує експортувати електроенергію, незважаючи на тривалі відключення в Києві, столичній області та інших містах після ударів рф.

Про це свідчить дані ресурсу Energy map, а також безпосередньо портал Єдиної європейської енергосистеми ENTSO-E.

Так в жовтні Україна експортувала 356 130 МВт/г електроенергії, тоді як імпортувала тільки 41 377 МВ/г.

Але в останній тиждень, коли відключення електроенергії через повітряні удари рф посилились, відбулися зміни і в експорті.

На початку жовтня, як показують графіки ENTSO-E комерційний експорт електроенергії відбувався на протязі всієї доби із збільшенням в нічні години.

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Останній же тиждень ми бачимо, що експорт відбувається лише в нічні години, а в денні — навпаки, тільки імпорт.

У січні 2026 року максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу до спільного блоку Україна-Молдова зросла до 2450 МВт.