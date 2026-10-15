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Кияни закупили 3 ГВт акумуляторів для проходження зими

Енергетика
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Містяни накопичили колосальний обсяг резервного живлення
Містяни накопичили колосальний обсяг резервного живлення
Цього року Києву не загрожує «холодомор», оскільки більшість метеорологічних прогнозів вказують на м’яку зиму. Крім того, кияни активно купували зарядні станції та акумулятори, які допоможуть пережити періоди відключень електроенергії.
Таку думку висловив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський в ефірі програми «Ранок.Live».

Як кияни підготувалися до зими та відключень світла

Експерт повідомив, що містяни накопичили колосальний обсяг резервного живлення. Статистика продажів вказує на те, що жителі столиці завезли у свої квартири та приватні будинки батареї загальною потужністю 3 гігавати. Наразі безпосередньо в місті та на прилеглих територіях уже функціонують і підключені до мереж акумулятори ємністю 800 мегаватів.
Завдяки такій масовій підготовці майже половина жителів міста зможе спокійно пережити періоди знеструмлень. За оцінкою фахівця, 40% киян фактично стали самозабезпеченими завдяки власним системам децентралізованої генерації та накопичення енергії.

Періодичних увімкнень світла має вистачити

Зі свого боку, як вважає аналітик, компанія ДТЕК матиме достатньо можливостей, щоб подавати електроенергію хоча б на кілька годин на добу. Цього часу цілком вистачить містянам для підзарядки своїх домашніх станцій. Навіть за найскладніших умов по всій столиці гарантовано діятимуть одна-дві черги відключень.
Окрім цього, значну роль відіграє і сприятливий метеорологічний прогноз. Більшість наявних прогнозів вказують на те, що температурний режим взимку буде достатньо м’яким, порівняно з минулим сезоном, де були затяжні сильні морози. Це значно знизить навантаження на загальну мережу та унеможливить повторення кризових ситуацій.
«Я впевнений, що це не призведе до „холодомору“, тому що буде тепла зима», — наголосив Андрій Закревський.
За матеріалами:
Novyny.live
ЕнергетикаЕлектроенергія
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