МЕА попередило про тривалий дефіцит дизелю на світовому ринку

Світовий ринок дизельного пального залишатиметься дефіцитним протягом значної частини 2027 року, навіть якщо нафтопереробні заводи (НПЗ) поступово збільшуватимуть завантаження. Причинами є скорочення запасів і перебої з постачанням на тлі військового конфлікту на Близькому Сході.

Про це йдеться у жовтневому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За оцінками агентства, обмежена пропозиція дизельного пального посилює ризики напередодні зимового сезону, коли попит на енергоресурси традиційно зростає.

Падіння експорту та спустошення резервів

У вересні сукупний експорт дизельного пального з росії та країн Близького Сходу скоротився на 1,3 млн барелів на добу порівняно з попередніми показниками. Зростання постачань з інших регіонів компенсувало ці втрати лише частково.

Загалом світовий експорт дизелю у вересні виявився приблизно на 700 тис. барелів на добу нижчим за показник аналогічного періоду минулого року.

Тривалі перебої змусили країни витрачати накопичені резерви пального всупереч традиційним сезонним тенденціям. Це відбувається безпосередньо перед осінніми плановими ремонтами на НПЗ та періодом пікового зимового попиту.

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За оцінками МЕА, стан запасів досяг критичних позначок:

запаси газойлю в країнах ОЕСР у липні впали до 565 млн барелів — це на 5% нижче за рівень, що фіксувався до початку конфлікту на Близькому Сході, та є найнижчим показником із листопада 2023 року;

сукупні світові запаси нафти наприкінці вересня виявилися на 509 млн барелів нижчими, ніж наприкінці лютого.

У МЕА застерігають: подальше вичерпання резервів суттєво підвищує ризик нових цінових потрясінь на глобальному ринку.

Ціновий тиск та вплив на економіку

У вересні маржа переробки дизельного пального зросла майже до рекордних $95 за барель, оскільки обмежені потужності НПЗ стримували обсяги виробництва.

Висока вартість дизелю вже має відчутний негативний вплив на світову економіку: вона закладається у вартість логістики та товарів, скорочує реальні доходи населення та посилює інфляційний тиск.

Агентство прогнозує, що наприкінці 2026 року завантаження НПЗ почне зростати, що дозволить частково відновити запаси. Втім, це не зможе повністю перекрити дефіцит, накопичений протягом року. Повноцінне поповнення втрачених резервів поза звичайними сезонними коливаннями малоймовірне раніше другої половини 2027 року.

Баланс попиту та пропозиції

За прогнозом МЕА, світовий попит на нафту у 2026 році скоротиться на 2,6 млн барелів на добу, причому чверть цього падіння припаде саме на дизельне пальне. Загальна світова пропозиція нафти за підсумками року зменшиться на 5,8 млн барелів на добу.

Водночас у 2027 році пропозиція може зрости на 7,7 млн барелів на добу, що здатне повернути глобальний ринок нафти до стану профіциту, хоча локальний дефіцит безпосередньо дизельного пального може зберігатися й надалі.

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