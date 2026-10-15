Обігріти квартиру: що треба зробити, щоб батареї гріли краще

Житло без опалення — це серйозний виклик для здоров’я. Але буває, що після увімкнення опалення батареї можуть слабо гріти і ніщо не допомагає: ні продування, ні виклик сантехніка, ні чищення радіаторів від пилу.

У таких випадках допоможе простий лайфхак, пише Express

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Причини

Експерти з енергозбереження з енергетичної компанії Fuse зазначають, що слабке нагрівання батарей може бути пов’язане з тим, як ви розставили меблі навколо них. У багатьох сім’ях, де мало місця у вітальні, диван зазвичай ставлять перед радіаторами, але експерти радять прибрати його звідти.

Щоб у будинку було затишно, дуже важливо підтримувати простір навколо радіаторів у чистоті та порядку. Фахівці попереджають, що розміщення великогабаритних предметів, таких як дивани, ліжка, крісла та шафи поруч із батареями, призводить до серйозних тепловтрат. Меблі створюють бар’єр, затримуючи тепло та перешкоджаючи його поширенню по кімнаті.

«Це змушує вашу систему опалення працювати інтенсивніше й довше, щоб досягти бажаної температури, що призводить до марнування енергії та збільшення рахунків за опалення», — додали в Fuse.

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Окрім збільшення рахунків за електроенергію та похолодання в будинку, розміщення меблів поруч із радіаторами може негативно позначитися як на ваших речах, так і на якості повітря у вашому домі.

Тривалий вплив високих температур може пошкодити оббивку, спричиняючи її усадку, провисання, втрату кольору, розтріскування та деформацію, залежно від матеріалу, з якого вона виготовлена.

Крім того, коли меблі перешкоджають циркуляції повітря навколо радіаторів, волога та конденсат затримуються, створюючи ідеальні умови для росту та розвитку цвілі.

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Для забезпечення оптимальної циркуляції тепла експерти настійно рекомендують розміщувати меблі на відстані не менше 30 см від радіаторів.

За таких умов тепле повітря підніматиметься вгору й природним чином циркулюватиме по всій кімнаті, замість того щоб «вбиратися» меблями. Навіть невелике збільшення простору в цьому місці може значно прискорити й поліпшити рівномірність нагрівання кімнати.

Це стосується і штор. Коли в будинку працюють радіатори, важливо не допускати, щоб штори закривали їх, оскільки це спрямує тепло до вікна, а не в кімнату.

практичні поради найдешевших способів утеплення, які допоможуть зберегти дорогоцінне тепло та вберегтися від небезпеки — Раніше Finance.ua зібрав у статтіутеплення, які допоможуть зберегти дорогоцінне тепло та вберегтися від небезпеки — Як можна дешево утеплити приміщення та зберегти тепло

Додаткові лайфхаки для тепла

Штори та ковдри: важкі штори чи ковдри на вікнах утримують тепло вдвічі ефективніше звичайних, а вдень впускайте сонце.

важкі штори чи ковдри на вікнах утримують тепло вдвічі ефективніше звичайних, а вдень впускайте сонце. Ущільнення розеток і труб: Пінополіетилен чи монтажна піна для щілин навколо труб і розеток — економія 5−10% тепла.

Пінополіетилен чи монтажна піна для щілин навколо труб і розеток — економія 5−10% тепла. Одяг і рухи: носіть декілька шарів одягу, робіть зарядку — тіло генерує тепло ефективніше обігрівача.

Водночас щодо обігріву: категорично уникайте газової плити чи духовки — це смертельний ризик чадного газу, особливо без витяжки. Свічки ставте тільки на стійкі поверхні під постійним наглядом, далеко від дітей і речей. Грілки (водяні чи хімічні) не кладіть на оголену шкіру — завжди загортайте в тканину, щоб уникнути опіків.