Програму зі встановлення автономного живлення в будинках розширили ще на чотири області
У яких областях діятиме програма
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Полтавській
- Сумській.
Що передбачає державна допомога
Як отримати гроші
- перевірити, чи внесені керівник або уповноважена особа до ЄДР і чи є у юрособи кваліфікований електронний підпис;
- відкрити спеціальний поточний рахунок в АТ «Ощадбанк» або іншому банку, який приєднався до програми;
- підготувати офіційне рішення про придбання обладнання — правління чи зборів для ОСББ, зборів співвласників для управителя або органу управління для кооперативу;
- зібрати дані про будинок: кількість поверхів, під’їздів та інформацію про наявність котельні;
- визначитися з обладнанням, яке планують придбати;
- подати заявку в Дії, вказавши рахунок, адресу будинку та підтверджувальні документи.
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