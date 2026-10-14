Програму зі встановлення автономного живлення в будинках розширили ще на чотири області

Державна допомога становить від 100 до 300 тисяч гривень

Кабінет Міністрів розширив програму державної допомоги у встановленні автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

У яких областях діятиме програма

Раніше програма була доступна в Києві, на Київщині та Харківщині. Тепер вона запрацює ще в чотирьох областях:

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Полтавській

Сумській.

Подати заявку від імені співвласників можуть ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи.

Що передбачає державна допомога

Програма передбачає встановлення обладнання, яке забезпечить роботу освітлення, водопостачання, тепла, зв’язку та ліфтів у разі відключень.

«Окрім розширення географії, уряд також удосконалив сам механізм реалізації програми», — наголосив Корецький.

Усі заявки подаватимуться онлайн на офіційному сайті програми через електронний кабінет на порталі Дія.

Як отримати гроші

Державна допомога становить від 100 до 300 тисяч гривень залежно від поверховості будинку та кількості під’їздів.

Кошти можна витратити на генератори, інвертори, акумулятори чи сонячні панелі. Заявку подають онлайн через застосунок Дія, і процес складається з кількох кроків:

перевірити, чи внесені керівник або уповноважена особа до ЄДР і чи є у юрособи кваліфікований електронний підпис;

відкрити спеціальний поточний рахунок в АТ «Ощадбанк» або іншому банку, який приєднався до програми;

підготувати офіційне рішення про придбання обладнання — правління чи зборів для ОСББ, зборів співвласників для управителя або органу управління для кооперативу;

зібрати дані про будинок: кількість поверхів, під’їздів та інформацію про наявність котельні;

визначитися з обладнанням, яке планують придбати;

подати заявку в Дії, вказавши рахунок, адресу будинку та підтверджувальні документи.