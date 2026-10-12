Скільки коштує оренда квартири: ціни за областями

У вересні 2026 року оренда житла в Україні подорожчала майже по всій країні, а в окремих областях ціни зросли більш ніж на 100%.
Такі дані наводить новий аналітичний звіт маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria.
Пропозиція
У вересні
кількість оголошень про оренду житла
істотно збільшилась у Києві (+27%), а також
Київській (+36%) та Одеській (+23%) областях.
В інших регіонах пропозиція переважно
скорочувалася: найдинамічніше в
Івано-Франківській (-33%), Закарпатській
(-26%) та Волинській (-20%) областях.
Де оренда житла подорожчала найбільше
У
вересні оренда житла дорожчала практично
по всій країні.
Найбільшими темпами
ціни зростали у Миколаївській (+104%),
Запорізькій (+46%), Херсонській (+32%),
Закарпатській (+29%) та Вінницькій (+22%)
областях.
Регіони, де середня ціна оренди
1-кімнатної квартири перевищила 20 тис.
грн:
Київ
— 33 тис. грн (+5% за місяць, +12% за рік);
Закарпатська
область — 29 тис. грн (+29% за місяць, +38%
за рік);
Івано-Франківська
область — 22,5 тис. грн (+11% за місяць, +34%
за рік);
Вінницька
область — 22 тис. грн (+22% за місяць, +52%
за рік);
Дніпропетровська
область — 22 тис. грн (+10% за місяць, +38%
за рік);
Львівська
область — 20,3 тис. грн (+6% за місяць, +21%
за рік).
Скільки коштує оренда квартири в Києві
Найдорожча
оренда однокімнатної квартири в Києві
— у Печерському районі, де середня ціна
становить 38,3 тис. грн на місяць.
Найдоступніші пропозиції — у Деснянському
районі, де оренда коштує в середньому
13,3 тис. грн.
Попит
Протягом
вересня попит на оренду житла в основному
падав по країні. Найбільше падіння
фіксувалось у Черкаській (-22%), Київській
(-20%), Львівській (-19%) та Полтавській
(-17%) областях.
Зростання інтересу до
оренди — у Рівненській (+18%), Волинській
(+15%), Харківській (+15%) областях.
Регіони,
де спостерігається найбільший дисбаланс
між пропозицією та попитом:
Тернопільська
— на 1 оголошення припадає 18 орендарів;
Рівненська
— на 1 оголошення припадає 18 орендарів;
Львівська
— на 1 оголошення припадає 15 орендарів;
Вінницька
— на 1 оголошення припадає 13 орендарів;
Чернівецька
— на 1 оголошення припадає 10 орендарів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що обстріли транспортної інфраструктури Києва поки не спричинили різкого падіння цін на житло на лівому березі столиці. Оренда в окремих районах справді дешевшає, але подібна тенденція спостерігається і на правому березі.