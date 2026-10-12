Скільки коштує оренда квартири: ціни за областями

У вересні 2026 року оренда житла в Україні подорожчала майже по всій країні, а в окремих областях ціни зросли більш ніж на 100%.

Такі дані наводить новий аналітичний звіт маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria

Пропозиція

У вересні кількість оголошень про оренду житла істотно збільшилась у Києві (+27%), а також Київській (+36%) та Одеській (+23%) областях.

В інших регіонах пропозиція переважно скорочувалася: найдинамічніше в Івано-Франківській (-33%), Закарпатській (-26%) та Волинській (-20%) областях.

Де оренда житла подорожчала найбільше

У вересні оренда житла дорожчала практично по всій країні.

Найбільшими темпами ціни зростали у Миколаївській (+104%), Запорізькій (+46%), Херсонській (+32%), Закарпатській (+29%) та Вінницькій (+22%) областях.

Орендні ставки зросли практично по всій Україні, Інфографіка: Dim.ria

Регіони, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири перевищила 20 тис. грн:

Київ — 33 тис. грн (+5% за місяць, +12% за рік);

Закарпатська область — 29 тис. грн (+29% за місяць, +38% за рік);

Івано-Франківська область — 22,5 тис. грн (+11% за місяць, +34% за рік);

Вінницька область — 22 тис. грн (+22% за місяць, +52% за рік);

Дніпропетровська область — 22 тис. грн (+10% за місяць, +38% за рік);

Львівська область — 20,3 тис. грн (+6% за місяць, +21% за рік).

Скільки коштує оренда квартири в Києві

Найдорожча оренда однокімнатної квартири в Києві — у Печерському районі, де середня ціна становить 38,3 тис. грн на місяць.

Найдоступніші пропозиції — у Деснянському районі, де оренда коштує в середньому 13,3 тис. грн.

Скільки коштує оренда квартири в Києві, Інфографіка: Dim.ria

Попит

Протягом вересня попит на оренду житла в основному падав по країні. Найбільше падіння фіксувалось у Черкаській (-22%), Київській (-20%), Львівській (-19%) та Полтавській (-17%) областях.

Де найбільша конкуренція серед орендарів, Інфографіка: Dim.ria

Зростання інтересу до оренди — у Рівненській (+18%), Волинській (+15%), Харківській (+15%) областях.

Регіони, де спостерігається найбільший дисбаланс між пропозицією та попитом:

Тернопільська — на 1 оголошення припадає 18 орендарів;

Рівненська — на 1 оголошення припадає 18 орендарів;

Львівська — на 1 оголошення припадає 15 орендарів;

Вінницька — на 1 оголошення припадає 13 орендарів;

Чернівецька — на 1 оголошення припадає 10 орендарів.