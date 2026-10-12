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Скільки коштує оренда квартири: ціни за областями

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Ціни на оренду житла зросли, а попит упав
Ціни на оренду житла зросли, а попит упав
У вересні 2026 року оренда житла в Україні подорожчала майже по всій країні, а в окремих областях ціни зросли більш ніж на 100%.
Такі дані наводить новий аналітичний звіт маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria.

Пропозиція

У вересні кількість оголошень про оренду житла істотно збільшилась у Києві (+27%), а також Київській (+36%) та Одеській (+23%) областях.
В інших регіонах пропозиція переважно скорочувалася: найдинамічніше в Івано-Франківській (-33%), Закарпатській (-26%) та Волинській (-20%) областях.

Де оренда житла подорожчала найбільше

У вересні оренда житла дорожчала практично по всій країні.
Найбільшими темпами ціни зростали у Миколаївській (+104%), Запорізькій (+46%), Херсонській (+32%), Закарпатській (+29%) та Вінницькій (+22%) областях.
Орендні ставки зросли практично по всій Україні
Орендні ставки зросли практично по всій Україні, Інфографіка: Dim.ria
Регіони, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири перевищила 20 тис. грн:
  • Київ — 33 тис. грн (+5% за місяць, +12% за рік);
  • Закарпатська область — 29 тис. грн (+29% за місяць, +38% за рік);
  • Івано-Франківська область — 22,5 тис. грн (+11% за місяць, +34% за рік);
  • Вінницька область — 22 тис. грн (+22% за місяць, +52% за рік);
  • Дніпропетровська область — 22 тис. грн (+10% за місяць, +38% за рік);
  • Львівська область — 20,3 тис. грн (+6% за місяць, +21% за рік).

Скільки коштує оренда квартири в Києві

Найдорожча оренда однокімнатної квартири в Києві — у Печерському районі, де середня ціна становить 38,3 тис. грн на місяць.
Найдоступніші пропозиції — у Деснянському районі, де оренда коштує в середньому 13,3 тис. грн.
Скільки коштує оренда квартири в Києві
Скільки коштує оренда квартири в Києві, Інфографіка: Dim.ria

Попит

Протягом вересня попит на оренду житла в основному падав по країні. Найбільше падіння фіксувалось у Черкаській (-22%), Київській (-20%), Львівській (-19%) та Полтавській (-17%) областях.
Де найбільша конкуренція серед орендарів
Де найбільша конкуренція серед орендарів, Інфографіка: Dim.ria
Зростання інтересу до оренди — у Рівненській (+18%), Волинській (+15%), Харківській (+15%) областях.
Регіони, де спостерігається найбільший дисбаланс між пропозицією та попитом:
  • Тернопільська — на 1 оголошення припадає 18 орендарів;
  • Рівненська — на 1 оголошення припадає 18 орендарів;
  • Львівська — на 1 оголошення припадає 15 орендарів;
  • Вінницька — на 1 оголошення припадає 13 орендарів;
  • Чернівецька — на 1 оголошення припадає 10 орендарів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що обстріли транспортної інфраструктури Києва поки не спричинили різкого падіння цін на житло на лівому березі столиці. Оренда в окремих районах справді дешевшає, але подібна тенденція спостерігається і на правому березі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житлаНерухомістьРинок нерухомості
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