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Ціни на газ та електроенергію в Європі: де найдорожче і найдешевше (інфографіка)

Енергетика
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Київ має найнижчі ціни на електроенергію та газ серед європейських столиць
Київ має найнижчі ціни на електроенергію та газ серед європейських столиць
Напередодні зими оптові ціни на газ у Європі наближаються до найвищих рівнів за кілька років, а запаси в європейських сховищах залишаються низькими.
Euronews Business порівняв вартість енергоносіїв у європейських столицях.

Де в Європі найдорожча електроенергія

На початок вересня 2026 року ціни на електроенергію для населення з урахуванням податків коливалися від 8,4 євроцента за кВт·год у Києві до 41,3 євроцента у Брюсселі. Середній показник у столицях ЄС становив 27,2 євроцента за кВт·год.
До п’ятірки міст із найдорожчою електроенергією увійшли:
  • Брюссель — 41,3 за кВт·год;
  • Берлін — 39,6;
  • Дублін — 38,7;
  • Берн — 38,6;
  • Лондон — 38,3.
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Далі в рейтингу розташувалися Рим із показником 36,6, Відень — 34,4 та Прага — 34,3.
Після Києва найнижчі ціни зафіксували в Будапешті — 10,3, Подгориці — 11,3, Белграді — 11,6 та Валлетті — 12,3.
Столиці Німеччини, Великої Британії та Італії опинилися серед найдорожчих міст за вартістю електроенергії. Водночас у Мадриді вона коштувала 28,3 євроцента за кВт·год, а в Парижі — 28,1 євроцента. Обидва показники перевищували середній рівень у столицях ЄС.
Середній показник у столицях ЄС становить 27,2 євроцента за кВт·год
Середній показник у столицях ЄС становить 27,2 євроцента за кВт·год, www.euronews.com

Як змінюється рейтинг з урахуванням купівельної спроможності

Якщо врахувати відмінності у вартості життя між країнами за допомогою стандартів купівельної спроможності (PPS), рейтинг цін на електроенергію суттєво змінюється.
Найдорожчою столицею стає Бухарест із показником 55,1, а найдешевшою Осло з показником 11,5.
Серед столиць п’яти найбільших економік Європи найвища вартість електроенергії з урахуванням купівельної спроможності зафіксована в Римі — 38,2. Найнижча — у Парижі, де показник становить 25,8. Берлін із 35,5, Мадрид із 31,6 та Лондон із 30,9 перевищують середній рівень ЄС, який становить 29,6.

У якій столиці найдорожчий газ

Ціни на природний газ для домогосподарств з урахуванням податків коливаються від 1,5 євроцента за кВт·год у Києві до 34,8 євроцента у Стокгольмі.
Шведська столиця значно випереджає інші міста за вартістю газу. На другому місці Амстердам із показником 21,2. Середній показник у столицях ЄС становить 11,9.
Серед столиць п’яти найбільших економік Європи найдорожчий газ у Парижі — 15,7. У Римі він коштує 15,2, а в Берліні 12,5. Усі три показники перевищують середній рівень у столицях ЄС.
Найдешевший газ серед цих п’яти столиць у Мадриді, де він коштує 10,1 євроцента за кВт·год, і Лондоні 10,3 євроцента.
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Після коригування на відмінності у купівельній спроможності Стокгольм залишається найдорожчою столицею за вартістю газу — 28,5. Найнижчий показник має Будапешт — 3,6. До п’ятірки найдорожчих міст також увійшли Лісабон із показником 18,6, Амстердам 18,1, Рим 15,9 та Софія 15,6.
Серед столиць п’яти найбільших економік Європи після такого коригування найдешевший газ у Лондоні 8,3. Найдорожчий у Римі, де показник становить 15,9.
Париж із показником 14,4 також перевищує середній рівень ЄС. Водночас у Мадриді він становить 11,3, а в Берліні 11,2.
Ціни на природний газ для домогосподарств з урахуванням податків коливаються від 1,5 євроцента за кВт·год у Києві до 34,8 євроцента у Стокгольмі
Ціни на природний газ для домогосподарств з урахуванням податків коливаються від 1,5 євроцента за кВт·год у Києві до 34,8 євроцента у Стокгольмі, www.euronews.com

Де електроенергія дешева, а газ дорогий

Співвідношення цін на різні енергоносії суттєво відрізняється між європейськими столицями.
Наприклад, у Стокгольмі та Амстердамі електроенергія коштує відносно недорого або перебуває в середньому ціновому діапазоні, тоді як газ є одним із найдорожчих серед міст у порівнянні.
Протилежна ситуація спостерігається в Бухаресті, Брюсселі та Лондоні: там електроенергія дорога, але газ коштує відносно дешево.

Як змінилися ціни на енергоносії від початку війни в Ірані

У період із лютого до вересня 2026 року в окремих європейських столицях відбулися значні зміни цін на електроенергію.
Найбільше вона подорожчала в Лісабоні — на 22%. Далі йдуть Амстердам із приростом 17,3%, Мадрид 15,1% і Рим 14,9%.
Найбільше зниження зафіксували в Люксембурзі — на 15,3%. У Таллінні електроенергія подешевшала на 7,9%, а в Гельсінкі на 7,1%.
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На ринку газу найпомітніше зростання відбулося в Таллінні. За цей період ціна підвищилася на 59,2% із 7,8 до 12,4 євроцента за кВт·год.
Більш ніж на 20% газ подорожчав також у низці інших столиць:
  • Брюссель на 37,9%;
  • Афіни на 33,1%;
  • Берн на 30,2%;
  • Лондон на 28,2%;
  • Рига на 23%;
  • Відень на 22,8%;
  • Париж на 22,5%;
  • Берлін на 22%.
У період із лютого до вересня 2026 року в окремих європейських столицях відбулися значні зміни цін на електроенергію
У період із лютого до вересня 2026 року в окремих європейських столицях відбулися значні зміни цін на електроенергію, www.euronews.com
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Києві протягом опалювального сезону 2026−2027 років тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для населення залишаться незмінними.
Відмітимо, що в 2022 році в Україні заборонили підвищення тарифів на комуналку. Так, протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСТарифиЦіни на газТарифи на електроенергію
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