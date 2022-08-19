В Україні заборонили підвищення тарифів на комуналку: підписано мораторій — Finance.ua

В Україні заборонили підвищення тарифів на комуналку: підписано мораторій Вчора 11:02 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Так, протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Президент підписав закон про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання № 2479-IX та № 2481-IX щодо фінансового забезпечення заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, який парламент ухвалив 29 липня 2022 року.

Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду для споживачів. Президент України підписав надважливі закони, які забезпечать як цінову стабільність у сфері теплопостачання, так і фінансову спроможність підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону 2022/23 років. Адже цей опалювальний сезон буде найскладнішим за період незалежності України, — пише прес-служба.

Відповідно до закону № 2479-IX, протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Це означає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться.

При цьому вказаним законом визначено гарантії для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, зокрема передбачено компенсацію різниці в тарифах.

Передбачається відтермінування погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості підприємствам ТКЕ і ВКГ, виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території, або виробничі потужності яких були знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів, або знаходяться у зоні бойових дій.

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