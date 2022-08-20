Зима: що потрібно зробити кожній сім'ї вже зараз — Finance.ua

Зима: що потрібно зробити кожній сім'ї вже зараз Вчора 12:27 — Нерухомість

Київська влада запропонувала місцевим жителям готувати светри й теплі ковдри для прийдешнього опалювального сезону. І хоча газу, мабуть, на потреби населення вистачить, температурний режим у квартирах доведеться знижувати.

Наступний опалювальний сезон супроводжуватиметься цілою низкою проблем. Серед них: високі борги перед теплокомуненерго, необхідність економії газу, можливі проблеми з комунальною інфраструктурою. На цьому фоні кожній родині вже зараз потрібно подбати про те, щоб не мерзнути взимку.

Температура у квартирах опуститься щонайменше на 2 градуси.

Кабінет Міністрів досі не ухвалив рішення змінити температурний норматив у квартирах, однак таке рішення можуть ухвалити найближчими днями. У звичайних кімнатах замість 18 градусів температура опуститься до 16 градусів, а в кутових — із 20 до 18 градусів.

Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко нагадав, що таке рішення обговорюють уже не вперше. Щоб змінити температуру, необхідно понизити температуру теплоносія. Проблема може виникнути з неутепленими хрущовками.

У таких будинках ще до зниження нормативів через високі тепловтрати температура часто опускалася нижче від 18 градусів. Тепер ситуація може бути більш критичною. У такому разі місцева влада вже пропонує готуватися до опалювального сезону самостійно.

І насправді багато українців мають можливість покращити ситуацію взимку. Управителька одного з ОСББ у Київській області Валентина розповідає: у своїх будинках їм вдалося скоротити споживання тепла на 40%.

На кожних дверях у під’їзд має стояти доводчик, двері мають бути утеплені. Всі вікна на зиму я особисто опечатую в під’їздах. Вони не повинні відкриватися, все утеплюємо. Має бути й утеплення всього будинку, але нашому будинку всього трохи більше ніж 20 років, він поки що справляється зі своїм «рідним» утеплювачем. Але ось труби всередині будинку ми утеплили, у нас стоїть індивідуальний тепловий пункт. Разом ми платимо на 40% менше, ніж у таких самих будинках на нашій вулиці, — розповідає Валентина.

Як уже варто готуватися до опалювального сезону

І хоча місцева влада радить запасатись теплим одягом та ковдрами, українці активно купують обігрівачі. Ймовірно, ближче до початку опалювального сезону їхня вартість значно збільшиться. Однак тут є великий мінус.

Справа в тому, що у тих же хрущовках електросистема не розрахована на високе навантаження. Коли будувалася більшість таких будинків, такої кількості електроприладів не існувало. Крім того, не передбачено опалення електроприладами.

Тому передусім уже зараз потрібно запросити електрика, який має вивчити стан електропроводки, за потреби провести заміну. Інакше опалювальний сезон може супроводжуватися замиканнями та ризиками спалахів.

Борги на критичній позначці

Українці традиційно за опалювальний сезон нарощують борги, а після травня, коли суми у платіжках значно знижуються, погашають їх. Проте 2022-го ситуація змінилася. Через повномасштабну війну, падіння економіки, скорочення зарплат і втрату робочих місць українці не мають можливості значно скоротити борги.

Як результат, рік розпочався з боргами за опалення близько 27 млрд грн, і до серпня ситуація значно не поліпшилась. Виробники тепла фізично не можуть вимкнути опалення. По-перше, це заборонено під час воєнного стану, по-друге, технічно неможливо залишити без опалення лише боржника, навіть якби це було дозволено.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.