Уряд не підвищив тарифи на електроенергію для населення

Чинний тариф 4,32 грн за кВт·год був запроваджений з 1 червня 2024 року. Тоді уряд встановив його до 30 квітня 2025 року, після чого дію фіксованої ціни продовжували наступними рішеннями.
Раніше ми повідомляли, що робити, коли прилад вимкнений, але лічильник продовжує рахувати. Так може працювати так зване приховане, або фантомне, споживання електроенергії. Навіть у режимі очікування підключена до розетки техніка може використовувати невелику кількість електроенергії.
Також Finance.ua писав, що 15 вересня НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Зокрема, документ зафіксував право споживачів, які мають інтелектуальні лічильники, укладатидоговори з динамічною ціною на електроенергію.