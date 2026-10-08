Уряд не підвищив тарифи на електроенергію для населення

Тариф на електроенергію для населення не змінюватиметься до 30 квітня 2027 року. Вартість електроенергії для побутових споживачів залишиться на нинішньому рівні.

Про це йдеться у повідомленні Міненерго

Уряд продовжив дію механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року, що дозволяє зберегти фіксовані ціни для населення.

Скільки платитимемо за світло

Українці й надалі оплачуватимуть електроенергію за тарифом 4,32 грн за кВт·год.

Водночас зберігається пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год для будинків з електроопаленням, а також для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання.

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Чинний тариф 4,32 грн за кВт·год був запроваджений з 1 червня 2024 року. Тоді уряд встановив його до 30 квітня 2025 року, після чого дію фіксованої ціни продовжували наступними рішеннями.

Раніше ми повідомляли , що робити, коли прилад вимкнений, але лічильник продовжує рахувати. Так може працювати так зване приховане, або фантомне, споживання електроенергії. Навіть у режимі очікування підключена до розетки техніка може використовувати невелику кількість електроенергії.