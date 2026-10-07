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НКРЕКП збиратиме дані про відключення світла: кого та про що питатимуть

Енергетика
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Відключення світла
Відключення світла
НКРЕКП запровадила щорічне опитування споживачів про те, як на них впливають перерви в електропостачанні. Українців питатимуть не лише про частоту відключень, а й про завдані ними збитки та готовність платити за стабільне електропостачання.
Про це повідомили у НКРЕКП.
Рішення ухвалили на виконання Закону України № 4834-IX щодо імплементації норм європейського права у сфері енергетики.

Що запитуватимуть про відключення

Опитування щороку проводитимуть оператори систем розподілу серед споживачів, чиї електроустановки підключені до їхніх мереж. Воно триватиме з лютого до квітня.
Споживачів, зокрема, запитуватимуть:
  • як часто та надовго їм вимикають електроенергію;
  • чи вчасно попереджають про відключення;
  • яких матеріальних збитків вони зазнали через відсутність електроенергії;
  • скільки, на їхню думку, коштує недоотримана електроенергія;
  • чи готові вони платити, щоб уникнути відключень різної тривалості;
  • яку компенсацію вони хотіли б отримувати за перерви в електропостачанні.
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Опитування проводитимуть у паперовій та електронній формах. Анкети можна буде отримати в центрах обслуговування, а електронні — заповнити на сайтах операторів, в особистих кабінетах, мобільних застосунках, чат-ботах та інших цифрових каналах.
На територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях опитування не проводитимуть.

Навіщо це

Опитування будуть проводити за статистично репрезентативною вибіркою. Планується охопити щонайменше 1000 домогосподарств, 50 сільськогосподарських, 450 комерційних та 400 промислових споживачів.
Отримані дані будуть використовувати для розрахунку показника вартості втраченого навантаження (Value of Lost Load, VOLL). Він застосовується під час оцінки надійності електропостачання та планування розвитку енергосистеми.
Оператори систем розподілу щороку до 31 травня передаватимуть узагальнені результати опитування до НКРЕКП. У регуляторі очікують, що це допоможе отримати дані про вплив відключень на різні категорії споживачів та враховувати їх під час енергетичного планування.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Електроенергія
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