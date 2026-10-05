Фантомне споживання електрики: чому лічильник «крутиться», хоча техніка вимкнена

Прилад вимкнений, але лічильник продовжує рахувати? Так може працювати так зване приховане, або фантомне, споживання електроенергії. Навіть у режимі очікування підключена до розетки техніка може використовувати невелику кількість електроенергії.

Про це нагадали у Прикарпаттяобленерго.

Окремо такі витрати можуть здаватися незначними, однак за тривалий час вони накопичуються.

Яка техніка може споживати електроенергію у режимі очікування

За даними Прикарпаттяобленерго, навіть коли техніка не працює, але залишається підключеною до розетки, вона може споживати електроенергію.

Зокрема, це стосується:

телевізорів;

мікрохвильових печей;

кондиціонерів;

пральних машин;

іншої побутової техніки.

Щоб зменшити таке споживання, енергетики радять вимикати з розетки прилади, якими не користуєтесь.

Також вони рекомендують за наявності двозонного лічильника переносити роботу бойлера переважно на нічний період. Старий холодильник можна замінити на сучасну енергоефективну модель, а кондиціонер — на модель класу A++ або A+++, які, за даними Прикарпаттяобленерго, споживають на 30−50% менше електроенергії, ніж моделі класу B чи C.

Яка техніка споживає найбільше електроенергії

Енергетики навели орієнтовне споживання найбільш енергоємних побутових приладів під час роботи:

електроплита — 4−8 кВт;

бойлер — 2−3 кВт;

кондиціонер — 2,2−3,37 кВт;

пральна машина — 2−2,5 кВт;

мікрохвильовка — 1,5−2 кВт;

холодильник — 0,3−0,6 кВт.

Ці показники стосуються споживання під час роботи, а не режиму очікування.