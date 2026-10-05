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Фантомне споживання електрики: чому лічильник «крутиться», хоча техніка вимкнена

Особисті фінанси
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Енергоспоживання
Енергоспоживання
Прилад вимкнений, але лічильник продовжує рахувати? Так може працювати так зване приховане, або фантомне, споживання електроенергії. Навіть у режимі очікування підключена до розетки техніка може використовувати невелику кількість електроенергії.
Про це нагадали у Прикарпаттяобленерго.
Окремо такі витрати можуть здаватися незначними, однак за тривалий час вони накопичуються.

Яка техніка може споживати електроенергію у режимі очікування

За даними Прикарпаттяобленерго, навіть коли техніка не працює, але залишається підключеною до розетки, вона може споживати електроенергію.
Зокрема, це стосується:
  • телевізорів;
  • мікрохвильових печей;
  • кондиціонерів;
  • пральних машин;
  • іншої побутової техніки.
Щоб зменшити таке споживання, енергетики радять вимикати з розетки прилади, якими не користуєтесь.
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Також вони рекомендують за наявності двозонного лічильника переносити роботу бойлера переважно на нічний період. Старий холодильник можна замінити на сучасну енергоефективну модель, а кондиціонер — на модель класу A++ або A+++, які, за даними Прикарпаттяобленерго, споживають на 30−50% менше електроенергії, ніж моделі класу B чи C.

Яка техніка споживає найбільше електроенергії

Енергетики навели орієнтовне споживання найбільш енергоємних побутових приладів під час роботи:
  • електроплита — 4−8 кВт;
  • бойлер — 2−3 кВт;
  • кондиціонер — 2,2−3,37 кВт;
  • пральна машина — 2−2,5 кВт;
  • мікрохвильовка — 1,5−2 кВт;
  • холодильник — 0,3−0,6 кВт.
Ці показники стосуються споживання під час роботи, а не режиму очікування.
Фантомне споживання електрики: чому лічильник «крутиться», хоча техніка вимкнена
Раніше ми повідомляли, що деякі прилади у будинку можуть становити небезпеку пожежі, однак вони також можуть збільшувати ваші рахунки за електроенергію. Тому експерти з електротехніки розповіли, які прилади варто завжди відключати від мережі після кожного використання, аби не лише у вашому домі було безпечно, а й максимально знизити споживання електроенергії.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Електроенергія
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