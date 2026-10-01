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Як пережити зиму без світла і тепла: експерти назвали, що треба підготувати

Енергетика
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Як пережити зиму без світла і тепла: експерти назвали, що треба підготувати
Як пережити зиму без світла і тепла: експерти назвали, що треба підготувати
Минулої зими для багатьох українців відключення світла означали не просто незручності, а холодні квартири, проблеми з опаленням і пошуки способів зігрітися. Щоб не повторювати цей сценарій, експерти радять готуватися до можливих перебоїв заздалегідь — і починати не з купівлі генератора.
Про це вони розповіли у відео для Finance.ua.

Почати радять не з техніки

Експерт з безпеки Ігор Молодан радить насамперед психологічно бути готовими до складного сценарію.
«Краще бути готовим до найгіршого сценарію, ніж потім жалкувати, що ми до цього не готувалися», — зазначає він.
А радник-консультант з питань енергоефективності Сергій Кошарук пропонує починати підготовку взагалі не з техніки, а з людей.
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За його словами, варто заздалегідь знати, хто із сусідів має власну енергогенерацію, хто може щось полагодити, хто має медичні знання, а до кого у разі потреби можна відвести дітей.
Також експерт радить зібрати контакти аварійних служб, найближчих укриттів і пунктів незламності. Цю інформацію варто зберігати не лише в телефоні, а й мати записаною на папері — наприклад, поруч з аптечкою або тривожною валізою.
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Електрика

Наступний крок — визначити власні потреби та провести своєрідний енергоаудит квартири.
Кошарук радить скласти список приладів, які мають працювати обов’язково, визначити їхню потужність і порахувати, скільки годин вони повинні працювати від резервного живлення.
Для звичайної квартири до такого переліку можуть увійти зв’язок, роутер, ноутбук, мінімальне освітлення, насос для води та обладнання, пов’язане з опаленням.
За розрахунками експерта, орієнтовне споживання таких приладів становить 100−200 Вт на годину. Якщо резервне живлення потрібне приблизно на 5 годин, може вистачити близько 1 кВт резервної ємності.
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Молодан радить перед купівлею зарядної станції поставити собі просте питання: для чого саме потрібна електроенергія.
Наприклад, холодильник, за його словами, може бути не найважливішим приладом за низьких температур. Натомість електрика може знадобитися для зв’язку або роботи.
Тож перед покупкою дорогої системи резервного живлення варто визначити конкретні потреби. Для роботи це може бути ноутбук і павербанк для нього, для навчання дітей — планшет, а для роутера — окремий менший павербанк.

Опалення

Вартість опалення сильно залежить від його типу.
Для будинку площею 100 квадратних метрів газове опалення, за наведеними в сценарії розрахунками, коштуватиме приблизно 16 тисяч гривень за газ за сезон. Йдеться про близько 2 тисяч кубометрів. Ще близько 2 тисяч гривень може знадобитися на електроенергію для роботи котла та циркуляційних насосів. Загалом це близько 18−20 тисяч гривень за сезон.
Електричне опалення того самого будинку потребуватиме орієнтовно 19 тисяч кВт·год. За наведеними розрахунками, це понад 80 тисяч гривень за сезон.
Дров’яне опалення також потребує витрат: якщо використовувати якісні дубові дрова, на сезон може знадобитися близько 15 кубометрів, що обійдеться приблизно у 30 тисяч гривень.
Водночас навіть дров’яний котел у багатьох сучасних системах залежить від електрики. Якщо система автоматизована і працює з насосами, під час відключення світла виникає ризик пошкодження обладнання.
Тому незалежно від типу опалення варто заздалегідь продумати, чим живити котел під час відключень.
Щодо паливних генераторів експерти радять не поспішати робити їх основним рішенням. Кошарук зазначає, що такі генератори небезпечні, дорогі, незручні в обслуговуванні та потребують окремого зберігання палива.
«Тому їх, напевно, варто розглядати як останній з інструментів», — каже експерт.
Молодан також звертає увагу на практичний бік: генератор потребує постійного обслуговування та запасу палива, яке може подорожчати або закінчитися.
Детально дивіться у відео:
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕлектроенергіяЕнергетична безпека
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