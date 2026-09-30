Канада збудує другий за обсягом термінал скрапленого газу у світі

Канада подвоїть обсяг термінала скрапленого газу LNG Canada у Кітіматі в провінції Британська Колумбія.

Про це оголосив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, передає Укрінформ.

Друге за обсягом підприємство у світі

«Рішення виділити понад 30 млрд дол. на добудову другої фази проєкту „LNG Canada“ зробить це підприємство другим за обсягом у світі» — сказав Карні.

Він наголосив, що розбудова термінала дозволить поєднати дешеву й чисту канадську енергію зі світовими ринками.

«Це також забезпечить надійне постачання до Азії та Європи», — зазначив премʼєр-міністр.

Читайте також Ціни на скраплений газ у Європі сягнули максимуму

Після завершення робіт на терміналі його потужність зросте з 14 до 28 млн тонн на рік.

Додамо, що термінал у Кітіматі розпочав роботу минулого року й відтоді регулярно забезпечує поставки скрапленого газу на азійські ринки. Терміналом володіє конгломерат транснаціональних компаній, серед яких Shell, Petronas, PetroChina та Mitsubishi.