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Канада збудує другий за обсягом термінал скрапленого газу у світі

Енергетика
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Канада подвоїть обсяг термінала скрапленого газу LNG Canada
Канада подвоїть обсяг термінала скрапленого газу LNG Canada
Канада подвоїть обсяг термінала скрапленого газу LNG Canada у Кітіматі в провінції Британська Колумбія.
Про це оголосив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, передає Укрінформ.

Друге за обсягом підприємство у світі

«Рішення виділити понад 30 млрд дол. на добудову другої фази проєкту „LNG Canada“ зробить це підприємство другим за обсягом у світі» — сказав Карні.
Він наголосив, що розбудова термінала дозволить поєднати дешеву й чисту канадську енергію зі світовими ринками.
«Це також забезпечить надійне постачання до Азії та Європи», — зазначив премʼєр-міністр.
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Після завершення робіт на терміналі його потужність зросте з 14 до 28 млн тонн на рік.
Додамо, що термінал у Кітіматі розпочав роботу минулого року й відтоді регулярно забезпечує поставки скрапленого газу на азійські ринки. Терміналом володіє конгломерат транснаціональних компаній, серед яких Shell, Petronas, PetroChina та Mitsubishi.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що попри публічні заяви про розрив економічних зв’язків із росією, європейські країни витратили рекордні €7,3 млрд на російський арктичний газ за перші вісім місяців 2026 року. Це більше, ніж загальний обсяг закупівель за весь 2025 рік.
За матеріалами:
Укрінформ
КанадаГаз
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