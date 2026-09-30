Канада збудує другий за обсягом термінал скрапленого газу у світі

Після завершення робіт на терміналі його потужність зросте з 14 до 28 млн тонн на рік.
Додамо, що термінал у Кітіматі розпочав роботу минулого року й відтоді регулярно забезпечує поставки скрапленого газу на азійські ринки. Терміналом володіє конгломерат транснаціональних компаній, серед яких Shell, Petronas, PetroChina та Mitsubishi.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що попри публічні заяви про розрив економічних зв’язків із росією, європейські країни витратили рекордні €7,3 млрд на російський арктичний газ за перші вісім місяців 2026 року. Це більше, ніж загальний обсяг закупівель за весь 2025 рік.