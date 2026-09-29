Deutsche Bank надасть Укрнафті €45,7 млн кредиту на нові електростанції
Кабінет міністрів затвердив умови залучення 45,75 млн євро кредиту від Deutsche Bank AG на закупівлю обладнання для АТ «Укрнафта».
Відповідна постанова від 28 вересня 2026 року № 1184 оприлюднена на Урядовому порталі.
Що про це відомо
Згідно з документом, залучені кошти спрямують на оплату до 85% вартості договорів на закупівлю та постачання обладнання для встановлення газопоршневих електростанцій загальною потужністю близько 60 МВт на чотирьох майданчиках АТ «Укрнафта».
Зобов’язання позичальника за кредитом забезпечуються гарантією експортно-кредитного агентства Фінляндії «Фіннвера Пі-ел-сі».
Відсотки нараховуватимуть за ставкою EURIBOR на шість місяців плюс маржа 1,3% річних від першої вибірки коштів до першої дати погашення включно та 0,64% річних у кожний відсотковий період, що почнеться з першої дати погашення або після неї.
Остаточне погашення кредиту передбачене через 9,5 року від першої дати погашення.
Погашення та обслуговування кредиту здійснюватимуться за рахунок коштів державного бюджету. Мінфіну доручено передбачати їх під час складання проєктів держбюджету на відповідні роки.
Раніше повідомлялося, що Київ отримав кредит у розмірі 2 млрд грн від UGB (Укргазбанк), кошти якого спрямують на заходи з підвищення енергетичної стійкості та підготовку міста до опалювального сезону.
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