ЄС переплатив €100 млрд за викопне паливо через війну США та Ірану

Країни-члени ЄС обговорять, як підготуватися до зими в умовах високих цін на енергоносії.

Від початку війни між США та Іраном країни Європейського Союзу витратили на викопне паливо додаткові €100 млрд, хоча обсяги імпорту не збільшилися.

Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, пише «Європейська правда» з посиланням на Financial Times.

ЄС закликають скоротити споживання енергії

Країни-члени ЄС обговорять, як підготуватися до зими в умовах високих цін на енергоносії.

Йоргенсен закликав країни-члени запропонувати заходи щодо скорочення попиту, продовжувати наповнювати газові сховища, щоб їх заповненість становила не менше 80 відсотків, а також застосовувати «цілеспрямовані та тимчасові» заходи для боротьби з високими цінами.

«Цього року ми переплатили 100 млрд євро за енергію, не отримавши при цьому жодної додаткової молекули газу чи нафти», — сказав єврокомісар.

ЄС хоче прискорити електрифікацію

У цьому контексті він також знову наголосив на необхідності прискорення темпів електрифікації в Європі.

«Нам потрібно позбутися цієї залежності, нам потрібно замінити викопне паливо — імпортовані, шкідливі для довкілля та дорогі молекули — енергією власного виробництва», — сказав Йоргенсен.