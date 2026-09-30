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ЄС переплатив €100 млрд за викопне паливо через війну США та Ірану

Енергетика
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Країни-члени ЄС обговорять, як підготуватися до зими в умовах високих цін на енергоносії.
Країни-члени ЄС обговорять, як підготуватися до зими в умовах високих цін на енергоносії.
Від початку війни між США та Іраном країни Європейського Союзу витратили на викопне паливо додаткові €100 млрд, хоча обсяги імпорту не збільшилися.
Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, пише «Європейська правда» з посиланням на Financial Times.

ЄС закликають скоротити споживання енергії

Країни-члени ЄС обговорять, як підготуватися до зими в умовах високих цін на енергоносії.
Йоргенсен закликав країни-члени запропонувати заходи щодо скорочення попиту, продовжувати наповнювати газові сховища, щоб їх заповненість становила не менше 80 відсотків, а також застосовувати «цілеспрямовані та тимчасові» заходи для боротьби з високими цінами.
«Цього року ми переплатили 100 млрд євро за енергію, не отримавши при цьому жодної додаткової молекули газу чи нафти», — сказав єврокомісар.

ЄС хоче прискорити електрифікацію

У цьому контексті він також знову наголосив на необхідності прискорення темпів електрифікації в Європі.
«Нам потрібно позбутися цієї залежності, нам потрібно замінити викопне паливо — імпортовані, шкідливі для довкілля та дорогі молекули — енергією власного виробництва», — сказав Йоргенсен.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що дефіцит нафтових танкерів може призвести до зростання цін на пальне навіть у разі здешевлення сирої нафти. Через атаки на саудівський нафтопровід більше нафти транспортують через Ормузьку протоку, що спричинило рекордне зростання вартості фрахту танкерів.
За матеріалами:
Європейська правда
ПальнеЄСНафта
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