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Yasno запустив сервіс для керування домашніми сонячними станціями

Енергетика
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Доступ до Yasno Power безкоштовний
Доступ до Yasno Power безкоштовний
Yasno запускає на платформі Yasno Power функцію «Автопілот» — безкоштовний сервіс для автоматичного керування домашньою енергосистемою. Він дає змогу власникам домашніх сонячних електростанцій (СЕС) та акумуляторів ефективніше використовувати обладнання без постійного ручного налаштування технічних параметрів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Після підключення обладнання користувач може бачити стан своєї СЕС і акумулятора в одному кабінеті, а «Автопілот» автоматично керує режимами їх роботи з урахуванням встановленого клієнтом відсотку необхідного резерву, тарифу «день/ніч» та генерації, якщо є сонячна станція.

Як працює «Автопілот» Yasno Power

Користувачеві більше не потрібно постійно стежити за обладнанням і самостійно змінювати налаштування. У Yasno Power можна задати сценарій роботи, після чого система автоматично керуватиме енергією.
«Домашня батарея сама по собі ще не означає, що її потенціал використовується максимально ефективно. Її можна зарядити занадто рано, не дочекавшись найнижчої ціни вночі, або витратити весь запас удень, не залишивши резерву на випадок відключення. „Автопілот“ Yasno Power бере цю логіку на себе», — зазначив директор із маркетингу Yasno Сергій Радченко.
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Дані в системі оновлюються кожні п’ять хвилин. Система аналізує заданий сценарій роботи домогосподарства та автоматично визначає, коли доцільно заряджати батарею, як використовувати згенеровану електроенергію та який відсоток заряду тримати на випадок відключень.

Як підключити Yasno Power

Доступ до Yasno Power безкоштовний і не залежить від того, чи є користувач клієнтом Yasno. Підключення обладнання займає кілька кліків.
Щоб додати установку, потрібно вказати серійний номер логера або відсканувати QR-код на пристрої, а потім виконати інструкції сервісу.
Після підключення користувач отримує:
  • онлайн-кабінет для керування обладнанням;
  • дані про роботу системи;
  • контроль генерації, споживання електроенергії та рівня заряду акумулятора;
  • автоматичні сценарії роботи «Автопілота»;
  • оптимізацію з урахуванням денного та нічного тарифів;
  • підтримку роботи «Автопілота».
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що користувачам Yasno в Києві стала доступна послуга «Єдина квитанція», яка дає змогу отримувати рахунки за комунальні послуги та оплачувати їх онлайн в одному місці. Сервіс також дозволяє перевіряти актуальну інформацію про платежі, статус рахунків та історію оплат за конкретною адресою.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергіяСонячні електростанції
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