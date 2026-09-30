Запаси нафти у стратегічному резерві США впали до мінімуму за понад 40 років

Минулого тижня запаси сирої нафти у Стратегічному нафтовому резерві США скоротилися до 283,8 мільйона барелів — найнижчого рівня з 1982 року.
Про це повідомляє американське Міністерство енергетики.
Максимального рівня запаси досягали у грудні 2009 року — 727 млн барелів. Найнижчий показник зафіксували наприкінці жовтня 1982-го, коли в резерві зберігалося 283,3 млн барелів нафти. Нині запаси становлять близько 40% від максимальної місткості резерву.
Стратегічний нафтовий резерв США (SPR) — найбільший у світі державний запас сирої нафти.
Резерв створили для забезпечення країни енергоносіями у разі перебоїв із постачанням, а також для стабілізації ситуації на нафтовому ринку та стримування різкого зростання цін.
Вперше США скористалися запасами резерву у 1991 році під час війни в Перській затоці.
Скорочення запасів нафти у світі
Світові запаси нафти почали скорочуватися з початку березня. Причиною цього стали різке зростання цін на сировину та перебої з постачанням, спричинені конфліктом на Близькому Сході.
За оцінками Morgan Stanley, у період з 1 березня до 25 квітня світові запаси нафти скорочувалися в середньому на 4,8 млн барелів на день. Приблизно 60% цього обсягу припадало безпосередньо на сиру нафту, а решта — на нафтопродукти.