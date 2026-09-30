Запаси нафти у стратегічному резерві США впали до мінімуму за понад 40 років

Минулого тижня запаси сирої нафти у Стратегічному нафтовому резерві США скоротилися до 283,8 мільйона барелів — найнижчого рівня з 1982 року.

Про це повідомляє американське Міністерство енергетики.

Максимального рівня запаси досягали у грудні 2009 року — 727 млн барелів. Найнижчий показник зафіксували наприкінці жовтня 1982-го, коли в резерві зберігалося 283,3 млн барелів нафти. Нині запаси становлять близько 40% від максимальної місткості резерву.

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Скорочення запасів зумовлено рішенням про вивільнення з резерву 172 мільйонів барелів. Цей крок став частиною масштабної спільної ініціативи країн-членів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Вони домовилися сумарно вивільнити рекордні 400 мільйонів барелів нафти, щоб стабілізувати світовий ринок і сприяти зниженню цін на паливо.

Що відомо про стратегічний нафтовий резерв США

Стратегічний нафтовий резерв США (SPR) — найбільший у світі державний запас сирої нафти.

Резерв створили для забезпечення країни енергоносіями у разі перебоїв із постачанням, а також для стабілізації ситуації на нафтовому ринку та стримування різкого зростання цін.

Вперше США скористалися запасами резерву у 1991 році під час війни в Перській затоці.

Скорочення запасів нафти у світі

Світові запаси нафти почали скорочуватися з початку березня. Причиною цього стали різке зростання цін на сировину та перебої з постачанням, спричинені конфліктом на Близькому Сході.