росія продовжила заборону на експорт дизелю до кінця жовтня

російський уряд у середу, 30 вересня, продовжив до кінця жовтня заборону для виробників на експорт дизельного та суднового пального.

Про це повідомляє Reuters.

Скільки діятимуть обмеження

Зазначається, що обмеження діятимуть до 31 жовтня 2026 року. Водночас загальна заборона на експорт пального залишається чинною до 31 січня 2027 року.

росія неодноразово вводила обмеження на експорт бензину та дизельного пального, щоб стримати зростання цін на паливо та подолати дефіцит, спричинений атаками українських дронів на нафтопереробні заводи.

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Наприкінці серпня Москва продовжила заборону на експорт дизельного пального до кінця вересня, дозволивши при цьому постачання до таких країн, як колишні радянські республіки та Монголія, відповідно до міжурядових угод.