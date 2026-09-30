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Німеччина збудувала найвищу вітрову турбіну у світі

Енергетика
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У Німеччині побудували найвищу у світі вітрову турбіну. Її висота сягає 365 метрів. Фото: Getty Images
У Німеччині побудували найвищу у світі вітрову турбіну. Її висота сягає 365 метрів. Фото: Getty Images
У Німеччині завершили монтаж найвищої у світі вітрової турбіни. Конструкція у східній частині країни досягла висоти 365 метрів. Введення об’єкта в експлуатацію заплановане на листопад, повідомила компанія, яка реалізує проєкт.
Про це пише Antena 3 CNN.

Як побудували турбіну заввишки 365 метрів

Турбіну споруджують у місті Шипкау. Вирішальним етапом стало телескопічне підняття внутрішньої частини вежі — технологія, яка дає змогу збільшувати висоту конструкції без використання кранів.
Під час монтажу внутрішню частину вежі підняли на проєктну висоту за допомогою тросової підйомної системи. Операція вимагала ретельної координації. Завершити роботи планують протягом кількох днів, після чого турбіну офіційно введуть в експлуатацію в листопаді.
Загальна висота споруди становить 365 метрів, а сама вежа сягає 300 метрів. За цим показником конструкція стала другою за висотою спорудою в Німеччині — лише на три метри нижчою за Берлінську телевежу, висота якої становить 368 метрів.

Скільки електроенергії вироблятиме турбіна

Побудована як одна з приблизно п’ятдесяти турбін вітропарку Шипкау, будівництво якого розпочалося у 2000 році, гігантська сталева конструкція має забезпечувати електроенергією, еквівалентною споживанню 7500 домогосподарств протягом цілого року.
Профінансований німецькою державою у розмірі від 20 до 30 мільйонів євро через Федеральне агентство з проривних інновацій (SPRIND), цей проєкт було реалізовано в гірничодобувному регіоні, де шахти поступово закриватимуться до 2038 року відповідно до кліматичних цілей Берліна.
Ця мегатурбіна — свідчення спроби найбільшої економіки Європи залишатися конкурентоспроможною в галузі енергетичних інновацій на тлі промислової кризи, нестачі інвестицій та зростання цін на енергоносії, спричинених війнами в Україні та Ірані.
Цей пілотний проєкт покликаний оцінити доцільність вітропарків «другого рівня», які дозволили б значно збільшити виробництво енергії без необхідності будівництва нових вітропарків, підкреслює Gicon.
Однак противники вітрової енергетики, зокрема ультраправа партія AfD, критикують гігантську турбіну за її вплив на ландшафт і біорізноманіття.
За матеріалами:
УНІАН
ЕнергетикаВітрова енергетикаНімеччина
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