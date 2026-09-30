У Німеччині розповіли, чи планують відновлювати роботу «Північного потоку»

Федеральний уряд Німеччини не планує відновлювати роботу газопроводів «Північний потік». Берлін не має наміру повертатися до енергетичної залежності від росії.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, передає Укрінформ.

Німеччина не хоче повертатися до залежності від росії

«Федеральний уряд не має жодних планів знову запустити „Північний потік“. Ми потрапили в надто велику й помилкову залежність від росії, виникнення якої знову не можемо допустити», — наголосив Вадефуль.

Так він відповів на запитання про можливе відновлення постачання російського газу газопроводами «Північний потік», яке порушували раніше представники опозиційної правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини».

Глава німецького МЗС також зазначив, що в майбутньому можливе відновлення добрих відносин із росією, оскільки Німеччина не має нічого проти російського народу чи країни як такої. Однак, за його словами, нинішній російський уряд порушує міжнародне право та веде загарбницьку війну проти України.

«Тому наразі слід сказати, і, ймовірно, на певний час у майбутньому, що ми матимемо безпеку в Європі не разом із росією, а лише проти росії», — заявив Вадефуль.

Він підкреслив, що для забезпечення безпеки європейські держави повинні зміцнювати свої оборонні спроможності в межах НАТО та Європейського Союзу.

Що сталося з «Північним потоком»

26 вересня 2022 року на російських газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у Балтійському морі сталися вибухи, внаслідок яких були виведені з ладу три з чотирьох ниток газопроводів.

Ще в лютому того ж року, напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну, уряд Німеччини зупинив процедуру сертифікації «Північного потоку-2», який так і не був введений в експлуатацію.