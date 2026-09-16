НКРЕКП схвалила проєкт змін щодо динамічної ціни для споживачів: що змінилося Сьогодні 13:00 — Енергетика НКРЕКП схвалила проєкт змін щодо динамічної ціни для споживачів: що змінилося

15 вересня НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Про це йдеться в повідомленні НКРЕКП.

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Ключові зміни для споживачів

Право споживачів, які мають інтелектуальні лічильники, укладати договори з динамічною ціною на електроенергію.

Проєкт також розширює можливості споживачів щодо способів оплати та зміни електропостачальника.

Як це діє

Динамічна ціна змінюватиметься залежно від коливань на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку.

Для споживача це означає можливість враховувати зміну ціни протягом доби, відповідно коригувати своє споживання та гнучкіше управляти витратами на електроенергію.

При цьому перехід на динамічну ціну не буде обов’язковим. Споживач сам вирішуватиме, чи укладати такий договір.

Постачальники електроенергії, які обслуговують понад 200 тисяч споживачів, мають забезпечити можливість укласти договір з динамічною ціною тим клієнтам, які мають інтелектуальні лічильники.

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Перед укладенням такого договору електропостачальник має пояснити споживачу, від чого залежить зміна ціни, а також поінформувати про можливі вигоди, ризики та витрати. В особистому кабінеті споживач зможе бачити дані про своє споживання та зміну динамічної ціни за відповідні періоди.

Зміна електропостачальника

Проєкт змін також спрощує зміну електропостачальника. Для побутових і малих непобутових споживачів вона має бути безкоштовною.

Споживачі зможуть обирати постачальника, зареєстрованого в державі — члені ЄС або Енергетичного Співтовариства, якщо він допущений до роботи на українському ринку.

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Зміни підготовлені на виконання законодавства щодо інтеграції енергетичних ринків України з європейськими та посилення прав споживачів.