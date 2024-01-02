Штрафи за побутові лічильники: які причини і суми та як уникнути покарання — Finance.ua

Штрафи за побутові лічильники: які причини і суми та як уникнути покарання Сьогодні 14:12 — Особисті фінанси

Штрафи за побутові лічильники: які причини і суми та як уникнути покарання

Українці можуть отримати значні штрафи за порушення експлуатації побутових лічильників газу чи води.

Про це нагадало видання На пенсії.

Споживачі комунальних послуг зобов’язані проводити регулярну повірку лічильників. У разі невиконання цієї вимоги або перешкоджання діям контролерів, користувач може понести матеріальну відповідальність.

За що можуть оштрафувати побутових споживачів газу і які передбачені штрафи

Щодо газових лічильників штрафи можна отримати, якщо:

провести несанкціонований газопровід;

відновити відключене газопостачання без дозволу;

підключити додаткові газові прилади;

пошкодити лічильник;

втрутитися в роботу облікових приладів чи зірвати пломбу.

Які штрафи передбачені за порушення з газовими лічильниками:

втручання в роботу лічильника або його самостійний демонтаж карається штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних податком доходів, тобто 850 — 3 400 грн;

перешкоджання перевірці обкладається штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних податком доходів, тобто штраф від 850 — 2 550 грн;

самовільне пошкодження пломби може обійтися порушнику і в 100 000 грн, оскільки, окрім штрафів, потрібно буде оплатити ще й нелегітимне використання газу.

Які штрафи передбачено за порушення з водомірами

Щодо лічильників води штраф можуть накласти за:

використання води в обхід лічильника;

самостійний демонтаж облікових приладів;

пошкодження або втручання в роботу лічильника;

недопуск контролера до перевірки.

Про пошкодження лічильника або пломби на ньому необхідно терміново повідомити постачальника послуг. В іншому випадку штраф за зрив пломби, буде розрахований на основі десятикратного обсягу споживання.

Магніт на водомірі може обійтися в тисячі гривень, адже штраф нараховується за кожен день з моменту останньої перевірки, а стягнення за день може досягати 500 грн.

Порушення антимагнітної пломби може коштувати до 20 000 грн.

Демонтаж приладу обліку або втручання в його роботу карається штрафом у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних податком доходів.

Підключення без лічильника розраховують за пропускною спроможністю труби на добу і точною датою підключення.

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