Нафтогаз домовився про поставки газу з Канади

«Група Нафтогаз та Kino Aski LNG підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо потенційної співпраці у постачанні низьковуглецевого скрапленого природного газу (LNG) з Канади на європейський ринок», — сказано в повідомленні.
Канадський LNG можуть постачати через європейські термінали
Меморандум створює рамку для опрацювання можливості майбутніх довгострокових поставок канадського газу для Нафтогазу із запланованого терміналу Kino Aski LNG.
«Ми розширюємо коло міжнародних партнерів, щоб мати більше можливостей для закупівлі газу на конкурентних умовах. Співпраця з Kino Aski LNG дозволить оцінити перспективи залучення канадського скрапленого газу до нашого портфеля постачання. Для Нафтогазу важливо мати вибір джерел і маршрутів, щоб гнучко реагувати на потреби України», — зазначив в.о. голови правління Групи Нафтогаз Сергій Федоренко.
Потенційні обсяги канадського LNG можуть бути узгоджені з довгостроковими потужностями Нафтогазу на LNG-терміналі у Клайпеді на 2033−2044 роки.
Також можуть бути залучені додаткові потужності регазифікації на інших європейських терміналах.
У межах співпраці Нафтогаз та Kino Aski LNG оцінять потенційний попит на канадський скраплений газ на європейському ринку та можливості його постачання. Ця робота стане частиною оцінки перспектив проєкту Kino Aski LNG та його потенційного внеску в енергетичну безпеку Європи.