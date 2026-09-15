Нафтогаз домовився про поставки газу з Канади Сьогодні 07:29 — Енергетика Канадський LNG можуть постачати через європейські термінали

Група «Нафтогаз» підписала меморандум із Kino Aski LNG про можливі довгострокові поставки канадського скрапленого газу в Україну.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Група Нафтогаз та Kino Aski LNG підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо потенційної співпраці у постачанні низьковуглецевого скрапленого природного газу (LNG) з Канади на європейський ринок», — сказано в повідомленні.

Канадський LNG можуть постачати через європейські термінали

Меморандум створює рамку для опрацювання можливості майбутніх довгострокових поставок канадського газу для Нафтогазу із запланованого терміналу Kino Aski LNG.

«Ми розширюємо коло міжнародних партнерів, щоб мати більше можливостей для закупівлі газу на конкурентних умовах. Співпраця з Kino Aski LNG дозволить оцінити перспективи залучення канадського скрапленого газу до нашого портфеля постачання. Для Нафтогазу важливо мати вибір джерел і маршрутів, щоб гнучко реагувати на потреби України», — зазначив в.о. голови правління Групи Нафтогаз Сергій Федоренко.

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Потенційні обсяги канадського LNG можуть бути узгоджені з довгостроковими потужностями Нафтогазу на LNG-терміналі у Клайпеді на 2033−2044 роки.

Також можуть бути залучені додаткові потужності регазифікації на інших європейських терміналах.