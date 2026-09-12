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В Україні оцінили потреби енергетики на десятиліття

Енергетика
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Сума оцінюється щонайменше у $91 мільярд
Сума оцінюється щонайменше у $91 мільярд
Потреби української енергетики на найближчі десятиліття оцінюються щонайменше у 91 млрд доларів. Йдеться не лише про відновлення пошкодженої інфраструктури, а й про масштабні інвестиції у нову генерацію та розвиток енергетичного сектору.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.
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Таку оцінку Шмигаль озвучив під час діалогу з канадськими підприємцями за участю президента України.
За словами Шмигаля, Україна зацікавлена не лише у допомозі партнерів, а й у залученні приватних інвестицій в енергетичний сектор.
«У лютому разом із канадським колегою Тімом Годжсоном ми підписали Меморандум про стратегічне співробітництво України та Канади в енергетичному секторі. Його головний зміст — не „допомога“, а „інвестиції“. Політичні двері відкриті. Тепер завдання бізнесу — прийти із конкретними проєктами», — зазначив міністр.
Україна, за його словами, вже працює над спрощенням умов для інвесторів та розвитком нової генерації. Зокрема, створено три рівні кредитування нової енергетики.
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Також скорочено процедуру приєднання нової генерації до енергосистеми. Строк видачі технічних умов зменшили з 10 до 2 днів, а кількість необхідних документів — із семи до двох.
Крім того, стартував конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової високоманеврової генерації. Масштаб аукціонної підтримки у 2026 році збільшили більш ніж утричі — до 1 ГВт.
Шмигаль зазначив, що Україна може бути цікавою для канадського енергетичного бізнесу завдяки масштабному ринку, інтегрованому в ЄС, а також значному попиту на енергетичний капітал і обладнання впродовж наступних десятиліть.
«Канада, своєю чергою, має довгий капітал, технології, engineering і фінансові інструменти зниження ризику. Ми пропонуємо об’єднати ці переваги, сформувати нові трансатлантичні енергетичні ланцюги, забезпечити енергетичну безпеку України та Європи й посилити економічну присутність Канади на європейському енергоринку», — заявив міністр.
За матеріалами:
РБК-Україна
Енергетика
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