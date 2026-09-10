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Понад мільйон німців виробляють сонячну енергію на балконах

Енергетика
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Понад мільйон німців виробляють сонячну енергію на балконах
Понад мільйон німців виробляють сонячну енергію на балконах
Понад мільйон німецьких домогосподарств вже встановили сонячні панелі на балконах.
Про це повідомляє Space Daily.
Закон обмежує потужність таких установок на рівні 800 Вт, але цього достатньо, щоб живити, наприклад, холодильник і ноутбук. У країні, де 55% жителів орендують житло, балкон фактично є єдиним «дахом» (дах належить власнику житла), яким орендар може розпоряджатися самостійно.
Потужність обмежили тому, що вона відповідає можливостям старої електропроводки в багатоквартирних будинках і дає змогу безпечно підключати систему через звичайну розетку. Типова система виробляє 600−900 кВт·год електроенергії на рік, скорочуючи рахунки за електроенергію невеликого домогосподарства приблизно на 10−25%. Ліміт у 800 Вт стосується вихідної потужності інвертора, тоді як сумарна потужність самих панелей за законом може бути вищою — до 2000 Вт.
Самі системи продають у німецьких супермаркетах приблизно за 500 євро. Вони постачаються в коробці й встановлюються майже як книжкова полиця: одну або дві панелі кріплять до балконної огорожі, під’єднують інвертор розміром приблизно з мікрохвильову піч, а кабель вставляють у звичайну розетку.
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Сонячна енергія надходить у домашню електромережу через розетку та непомітно живить прилади, які працюють у квартирі. Установки, що підключаються до розетки, розглядаються не як повноцінне електрообладнання, а радше як побутовий прилад. Електрик не потрібен, а паперові формальності з оператором електромережі майже скасовані.
Орендодавці та об’єднання співвласників будинків, які раніше могли фактично заблокувати встановлення панелей, тепер мають значно менше можливостей відмовити орендарям. Коли людина переїжджає, вона також може зняти мініелектростанцію й забрати її із собою.
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За оцінками фахівців, система окупається за кілька років. Після цього балконна огорожа фактично починає «платити оренду» — генерувати безкоштовну електроенергію для квартири. Панелі, підключені до розетки, переважно покривають споживання електроенергії вдень, а надлишок передається в мережу. Саме тому невеликі акумулятори стають дедалі популярнішими в Німеччині.
За матеріалами:
Finance.ua
Сонячні електростанції
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