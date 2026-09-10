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На ЧАЕС запустили сонячну електростанцію потужністю 2 МВт

Енергетика
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ЧАЕС отримала власну сонячну електростанцію
ЧАЕС отримала власну сонячну електростанцію
На території Чорнобильської атомної електростанції за підтримки міжнародних партнерів ввели в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 2 МВт. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливу інфраструктуру станції, зокрема Новий безпечний конфайнмент, об’єкти поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Скільки електроенергії вироблятиме СЕС

За словами Шмигаля, нова сонячна електростанція щорічно вироблятиме понад 2 млн кВт·год електроенергії. Це близько 5% річного споживання промислового майданчика ЧАЕС.
Очікується, що завдяки власній генерації станція зможе економити близько $365 тис. на рік. Заощаджені кошти планують спрямовувати на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації.
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«Така власна генерація робить ЧАЕС більш стійкою та менш залежною від зовнішнього електропостачання та є однією з необхідних умов ядерної і радіаційної безпеки. Загалом по Україні встановлена потужність СЕС вже становить 7,6 ГВт. Це важлива складова нашої стійкості», — наголосив очільник Міненерго.

Хто профінансував будівництво

Загальний бюджет проєкту з будівництва СЕС на території ЧАЕС — понад 825 000 доларів США.
Реалізувати його вдалося завдяки підтримці ПРООН та урядів Литви і Японії. Зокрема, Литва надала 7 296 сонячних панелей та 17 мережевих інверторів у межах гуманітарної допомоги.
ПРООН за фінансування Японії забезпечили додаткове обладнання, монтаж та запуск станції.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаАЕССонячні електростанції
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