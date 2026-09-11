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Які ціни на АЗС 11 вересня (інфографіка)

Енергетика
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Які ціни на АЗС 11 вересня (інфографіка)
Які ціни на АЗС 11 вересня (інфографіка)
«Укрнафта» тримає найнижчі цінники серед великих операторів. Але преміальний бензин 95 (Energy) здешевшав одразу на 3,00 грн/л — до 81,90 грн/л, зрівнявшись із вартістю звичайного А-95 в межах акції.
Нагадаємо, раніше директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн повідомив, АЗС можуть підняти ціни на пальне на 4,5−5 гривень/літр у найближчі тижні.
За його даними, ціни на дизпальне в Лондоні вже вище за $1400/т, бензин теж полетів вгору. Це вже майже квітневі максимуми, а липневі так взагалі лишились позаду. Причина — нове загострення в Ірані.
Які ціни на АЗС 11 вересня (інфографіка)
Раніше писали, що мережа WOG підвищила вартість усіх видів пального. Бензин 100, Mustang 95, 95 Євро, а також ДП Mustang і ДП Євро-5 подорожчали на 1,00 грн/л. Автогаз — найдорожчий із запропонованих, за добу додав у ціні 1,00 грн/л і коштує 45,50 грн/л.
Водночас писали, що власники електромобілів заощадили 72 млрд грн на пальному. З початку повномасштабного вторгнення парк акумуляторних електромобілів в Україні зріс у п’ять разів, а загальна потужність громадської зарядної інфраструктури збільшилася майже втричі.
Станом на 2026 рік в Україні зареєстровано понад 250 тис. електромобілів, а кількість зарядних точок перевищила 8 тис. Про це йдеться у новому дослідженні Transport & Environment — Electric Resilience: How Ukraine Became a Rising Star in EV Mobility.
Оскільки понад 85% дизельного пального та бензину Україна імпортує, використання електромобілів дозволило уникнути витрат на закупівлю нафти на суму 16 млрд грн (312 млн євро).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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