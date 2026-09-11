Які ціни на АЗС 11 вересня (інфографіка) Сьогодні 10:24 — Енергетика Які ціни на АЗС 11 вересня (інфографіка)

«Укрнафта» тримає найнижчі цінники серед великих операторів. Але преміальний бензин 95 (Energy) здешевшав одразу на 3,00 грн/л — до 81,90 грн/л, зрівнявшись із вартістю звичайного А-95 в межах акції.

Нагадаємо, раніше директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн повідомив , АЗС можуть підняти ціни на пальне на 4,5−5 гривень/літр у найближчі тижні.

За його даними, ціни на дизпальне в Лондоні вже вище за $1400/т, бензин теж полетів вгору. Це вже майже квітневі максимуми, а липневі так взагалі лишились позаду. Причина — нове загострення в Ірані.

Раніше писали , що мережа WOG підвищила вартість усіх видів пального. Бензин 100, Mustang 95, 95 Євро, а також ДП Mustang і ДП Євро-5 подорожчали на 1,00 грн/л. Автогаз — найдорожчий із запропонованих, за добу додав у ціні 1,00 грн/л і коштує 45,50 грн/л.

Водночас писали , що власники електромобілів заощадили 72 млрд грн на пальному. З початку повномасштабного вторгнення парк акумуляторних електромобілів в Україні зріс у п’ять разів, а загальна потужність громадської зарядної інфраструктури збільшилася майже втричі.

Станом на 2026 рік в Україні зареєстровано понад 250 тис. електромобілів, а кількість зарядних точок перевищила 8 тис. Про це йдеться у новому дослідженні Transport & Environment — Electric Resilience: How Ukraine Became a Rising Star in EV Mobility.