Як можуть зрости ціни на пальне (думка експерта)

«Отже, чекаємо на підвищення внутрішніх цін. Наразі цей підйом в перерахунку означає плюс 4,5−5,0 грн на літрі бензину та ДП (наразі їхня середня вартість 80 та 91 грн/л відповідно). Це може статися протягом пари тижнів, якщо поточні котирування зафіксуються на поточних рівнях», — пише експерт. — Перші кроки зроблені — вчора і сьогодні окремі мережі все додали по 1 грн/л. Проблем з наявністю пального немає ні у нас, ні в Європі. Тому питання виключно у ціні.
Раніше писали, що мережа WOG підвищила вартість усіх видів пального. Бензин 100, Mustang 95, 95 Євро, а також ДП Mustang і ДП Євро-5 подорожчали на 1,00 грн/л. Автогаз — найдорожчий із запропонованих, за добу додав у ціні 1,00 грн/л і коштує 45,50 грн/л.