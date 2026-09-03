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Як можуть зрости ціни на пальне (думка експерта)

Енергетика
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Як можуть зрости ціни на пальне (думка експерта)
Як можуть зрости ціни на пальне (думка експерта)
АЗС можуть підняти ціни на пальне на 4,5−5 гривень/літр у найближчі тижні.
Про це повідомив в facebook Директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
За його даними, ціни на дизпальне в Лондоні вже вище за $1400/т, бензин теж полетів вгору. Це вже майже квітневі максимуми, а липневі так взагалі лишились позаду. Причина — нове загострення в Ірані.
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Як можуть зрости ціни на пальне (думка експерта)
«Отже, чекаємо на підвищення внутрішніх цін. Наразі цей підйом в перерахунку означає плюс 4,5−5,0 грн на літрі бензину та ДП (наразі їхня середня вартість 80 та 91 грн/л відповідно). Це може статися протягом пари тижнів, якщо поточні котирування зафіксуються на поточних рівнях», — пише експерт. — Перші кроки зроблені — вчора і сьогодні окремі мережі все додали по 1 грн/л. Проблем з наявністю пального немає ні у нас, ні в Європі. Тому питання виключно у ціні.
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Раніше писали, що мережа WOG підвищила вартість усіх видів пального. Бензин 100, Mustang 95, 95 Євро, а також ДП Mustang і ДП Євро-5 подорожчали на 1,00 грн/л. Автогаз — найдорожчий із запропонованих, за добу додав у ціні 1,00 грн/л і коштує 45,50 грн/л.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пальне
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