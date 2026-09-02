НПЗ у Грузії повністю відмовився від російської нафти 02.09.2026, 00:24 — Енергетика

Компанія Black Sea Petroleum LLC (BSP), що володіє нафтопереробним заводом у грузинському порту Кулеві, підтвердила, що підприємством повністю замінило російську нафту і з 24 серпня переробляє виключно неросійську сировину.

Про це пише грузинське видання Business Media Georgia.

Нафтопереробний завод 28 серпня прийняв партію сирої нафти лівійського походження. Угода про постачання нафти з лівійською стороною була підписана 3 липня 2026 року і розрахована до кінця 2027 року з можливістю продовження.

Раніше BSP повідомляла, що завод у Кулеві розпочав переробку казахстанської нафти на початку липня, а у серпні приступить до переробки лівійської нафти.

НПЗ потрапив до санкційного списку ЄС

Європейський Союз у межах 21-го пакета санкцій вніс Кулевський НПЗ до санкційного списку. Заводу надали час до 25 січня 2027 року, щоб відмовитися від російської нафти.

росія вперше поставила нафту до Грузії у жовтні 2025 року. Сировину спрямували на новий НПЗ у Кулеві потужністю 1,2 млн тонн нафти на рік.

BSP ще в березні 2026 року заявляла про намір повністю відмовитися від переробки російської нафти. Тоді компанія повідомляла, що планує переорієнтуватися на сировину з Туркменістану та в перспективі з Казахстану.

Потужність НПЗ планують збільшити до 4,5 млн тонн

НПЗ у Кулеві — єдиний у Грузії. Перша черга заводу потужністю 1,2 млн тонн запущена наприкінці 2025 року. Введення в експлуатацію другої черги збільшить потужності заводу до 4,5 млн тонн нафти на рік. Загальний обсяг інвестицій оцінюється в $700 млн.

Завод розташований поруч із терміналом у порту Кулеві, що належить Державній нафтовій компанії Азербайджану (SOCAR) і був введений в експлуатацію у травні 2008 року. Його сумарна потужність становить 10 млн тонн нафтових вантажів на рік.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.