НПЗ у Грузії повністю відмовився від російської нафти

Компанія Black Sea Petroleum LLC (BSP), що володіє нафтопереробним заводом у грузинському порту Кулеві, підтвердила, що підприємством повністю замінило російську нафту і з 24 серпня переробляє виключно неросійську сировину.
Про це пише грузинське видання Business Media Georgia.
Нафтопереробний завод 28 серпня прийняв партію сирої нафти лівійського походження. Угода про постачання нафти з лівійською стороною була підписана 3 липня 2026 року і розрахована до кінця 2027 року з можливістю продовження.
Раніше BSP повідомляла, що завод у Кулеві розпочав переробку казахстанської нафти на початку липня, а у серпні приступить до переробки лівійської нафти.
НПЗ потрапив до санкційного списку ЄС
Європейський Союз у межах 21-го пакета санкцій вніс Кулевський НПЗ до санкційного списку. Заводу надали час до 25 січня 2027 року, щоб відмовитися від російської нафти.
росія вперше поставила нафту до Грузії у жовтні 2025 року. Сировину спрямували на новий НПЗ у Кулеві потужністю 1,2 млн тонн нафти на рік.
BSP ще в березні 2026 року заявляла про намір повністю відмовитися від переробки російської нафти. Тоді компанія повідомляла, що планує переорієнтуватися на сировину з Туркменістану та в перспективі з Казахстану.
Потужність НПЗ планують збільшити до 4,5 млн тонн
НПЗ у Кулеві — єдиний у Грузії. Перша черга заводу потужністю 1,2 млн тонн запущена наприкінці 2025 року. Введення в експлуатацію другої черги збільшить потужності заводу до 4,5 млн тонн нафти на рік. Загальний обсяг інвестицій оцінюється в $700 млн.
Завод розташований поруч із терміналом у порту Кулеві, що належить Державній нафтовій компанії Азербайджану (SOCAR) і був введений в експлуатацію у травні 2008 року. Його сумарна потужність становить 10 млн тонн нафтових вантажів на рік.