Попри те, що ситуація з енергетикою в Україні через російські атаки наразі залишає бажати кращого, цей сектор залишається перспективним напрямком для інвестування. Про те, як вкладати гроші в цей інструмент і що для цього треба, розповіла під час онлайн-конференції Invest Fest CEO Ecotech Invest — Тетяна Духова.
Як розвивається ринок енергетики
Щоб розуміти популяризацію інвестування в енергетику, спікерка навела статистику за попередні роки. Так, 2024 року світові інвестиції в енергетичний сектор становили 2,4 трлн доларів. Цей показник є на 20% більшим, ніж за 2022−2023 роки.
Серед головних причин: перехід на «чисту» генерацію (сонце та вітер), геополітична нестабільність, волатильність цін та зростання споживання енергії (зокрема через ШІ).
Щодо України, яка наразі переживає складний період в енергетиці, розмір ринку електроенергії становить 50,81 млрд доларів. На 2030 рік, за словами Духової, цей показник повинен становити 105,96 млрд доларів. Загалом середньорічний темп зростання за сонячною енергетикою та відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) становить 15,8%.
Як зазначила спікерка, на сьогодні в Україні найдинамічніший ринок розвитку установок зберігання електроенергії (УЗЕ)
Якщо ви все ж ухвалили рішення інвестувати в УЗЕ, то, наприклад, в Ecotech Invest чек на це стартує від 25 тис. доларів (але, за фактом — значно більше), а роль інвестора є абсолютно пасивною. Щодо річної дохідності, то вона становить 19%, а прогнозований термін експлуатації — 10 років.
Духова зазначила, що інвестор отримує максимально в перші роки, де показник може становити 22−25%, а далі вона знгижується, бо ринок може бути насиченим. Окрім цього, є такий факт, як деградація батареї.
До слова, щодо батареї, в Ecotech Invest вони застраховані від ворожих ударів, а тому тут інвестор може не хвилюватися.