Як «дійти» до зрілого інвестування, щоб не втрачати свої гроші — ICU Сьогодні 13:20 — Фондовий ринок

Інвестування

Як «дійти» до зрілого інвестування, щоб у підсумку оминати ці проблеми? Саме про це під час свого виступу в рамках онлайн конференції Invest Fest розповів керуючий активами в групі ICU Владислав Свистунов.

Перше, з чого розпочав спікер, — приклад фонду, у який інвестори вкладали кошти в сектор штучного інтелекту, оскільки вважали, що ШІ «переможе всіх» і така інвестиція є 100-відсотково надійною.

У результаті фонд залучив 45 млрд доларів. Утім, зрештою він зазнав краху, втративши за тиждень 80% вартості — 35 млрд доларів. За словами Свистунова, це сталося через те, що інвестори не враховували ризиків і не усвідомлювали можливих наслідків таких вкладень, а отже, не могли чітко пояснити, чому саме інвестують свої кошти.

Тому, за словами керуючого активами групи ICU, кожен інвестор має поставити собі запитання: чи можемо ми кількома реченнями пояснити сутність власних інвестиційних рішень?

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«Немає найкращої чи ідеальної інвестиції, яка підійшла б усім, тому не варто прив’язуватися до будь-якого інструменту. Усе індивідуально: потрібно робити висновки й виходити з інвестиції, якщо вона не виправдала очікувань», — зазначив Свистунов.

Відтак, як наголосив експерт, інвестування має починатися з навчання та підготовки, а найкращою підготовкою є практика.

У цьому контексті фахівець окремо зупинився на ОВДП. За його словами, це один із найпростіших фінансових інструментів, який дає змогу сформувати базу для оцінювання інших інвестиційних можливостей. Ринок ОВДП є одним із найбільших фінансових ринків у світі: загальний обсяг вкладень у нього становить 161 трлн доларів. Цей показник перевищує обсяг ринку акцій.

Свистунов також навів приклад інвестування в ОВДП через ICU Fix, де, за його словами, інвестор може вийти з інвестиції в будь-який момент без втрат на спреді чи комісіях, отримуючи фіксовану дохідність.

Джерело: ICU

В ОВДП, як зазначив спікер, грошові потоки є чітко визначеними: інвестор заздалегідь знає, коли, у якому обсязі та які саме виплати отримає. Водночас Свистунов навів приклади інших інвестиційних інструментів — нерухомості, акцій та криптовалюти, — ризики й прогнозованість яких, на його думку, суттєво відрізняються.

Зокрема, щодо нерухомості експерт зазначив, що цей вид інвестицій характеризується певною невизначеністю. Зокрема, складно заздалегідь спрогнозувати її вартість на другий і третій роки: вона має певні орієнтири, однак не є чітко фіксованою.

Так само важко визначити майбутню ціну продажу нерухомості, оскільки, за словами Свистунова, в нинішніх умовах спрогнозувати її ринкову вартість є особливо складним завданням.

Джерело: ICU

Стосовно акцій, а особливо криптовалюти, то тут, на думку спікера, ситуація ще складніша.

«В акціях немає періодичності, і рідко коли вони мають фіксовані дивіденди. Тому тут немає суттєвих та гарантованих платежів, які ми отримаємо. Є лише кінцева ціна і, відповідно, ще більша невизначеність. Причому цю кінцеву ціну ще складніше спрогнозувати, ніж ціну нерухомості», — сказав Свистунов.

Він також додав, що під час оцінювання акцій інвестору фактично потрібно спрогнозувати два параметри: як ринок сприйматиме цю акцію через кілька років і якими будуть фактичні очікування щодо майбутніх прибутків компанії.

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Якщо ж говорити про криптовалюту, то тут фахівець був лаконічним, зазначивши, що цей сектор характеризується ще вищим рівнем невизначеності, а його майбутню динаміку складно прогнозувати.

Підсумовуючи, Свистунов наголосив, що основою оцінювання будь-якої інвестиції є аналіз грошових потоків та формування базових запитань: наскільки ці грошові потоки є визначеними та прогнозованими, а також наскільки чітко можна спрогнозувати майбутню ціну активу.

Наостанок він навів приклад недержавних пенсійних фондів та їхнього регулювання, продемонструвавши, як ці два компоненти можуть поєднуватися на практиці.

Зокрема, експерт продемонстрував, як працює НПФ на прикладі їхнього продукту «Династія». За його словами, завдяки заощадженим податкам дохідність у доларовому еквіваленті становила +58%. Водночас якби аналогічні суми в той самий період інвестувалися в S&P 500, результат становив би +5% за підсумками семи місяців.

Джерело: ICU

«Зрілі інвестиції формуються на перетині двох стихій — базове розуміння своєї інвестиції та як її порахувати і розуміння регуляторного поля та законодавства, щоб не наразити себе на ризики і по максимуму скористатися можливостями, які нам надають», — зазначив Свистунов.

Довідка від Finance.ua:

ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські, депозитарні послуги, послуги з управління активами та приватним капіталом, а також займається венчурними й фінтех-інвестиціями

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