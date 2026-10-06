Дата-центр у Києві припиняє роботу після атаки рф (фото)

Після масованої ворожої атаки у Києві припиняє роботу дата-центр «Омега Телеком».
Про це повідомляє в заяві компанія «Омега Телеком».
«Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки Київський дата-центр ‘Омега Телеком' припиняє свою роботу», — йдеться у зверненні до партнерів.
Компанія продовжує відновлювати канали зв’язку та доступ до інтернету на запасних майданчиках.
«Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!», — наголосили в «Омега Телеком».
Нагадаємо,дата-центр — це місце, де стоять сервери, системи зберігання даних та все обладнання для їхньої роботи. Від таких об’єктів залежить робота сайтів, застосунків, інтернет-провайдерів, бізнесу та онлайн-торгівлі.
росія атакує дата-центри в Україні вже не вперше. Протягом останнього тижня під удари потрапляли й інші подібні об’єкти.