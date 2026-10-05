Запускаємо 18 додаткових шатлів Kyiv City Express між правим та лівим берегом.

Про це Про це пише Укрзалізниця.

Терміни

З 5 по 9 жовтня призначаємо 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express Видубичі — Дарниця — Видубичі, щоб ви могли швидко та без заторів дістатися на роботу, у справах чи повернутися додому в умовах ускладненого руху через київські мости.

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Години

18 шатлів курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері: з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00. Детально розклад тут.

На станції Видубичі посадка та висадка відбуватиметься на 3 колії. На станції Дарниця — на 1 або 2 коліях (слухайте уважно оголошення на станції).

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Додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки. Окрім човників КСЕ, для поїздок між правим та лівим берегом ви можете скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами, що курсують до/з Ніжина, Гребінки, Конотопа, Славутича. Вони роблять обов’язкові зупинки на станціях Видубичі та Дарниця, а приміські зупинятимуться ще й на станції Березняки.

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«Завдяки поєднанню додаткових шатлів та графікових поїздів із поїздами КСЕ у пікові години курсуватиме до 6 рейсів між берегами, тож довго чекати на наступний поїзд не доведеться» — пише компанія.