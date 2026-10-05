З 5 по 9 жовтня призначаємо 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express Видубичі — Дарниця — Видубичі, щоб ви могли швидко та без заторів дістатися на роботу, у справах чи повернутися додому в умовах ускладненого руху через київські мости.
Додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки. Окрім човників КСЕ, для поїздок між правим та лівим берегом ви можете скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами, що курсують до/з Ніжина, Гребінки, Конотопа, Славутича. Вони роблять обов’язкові зупинки на станціях Видубичі та Дарниця, а приміські зупинятимуться ще й на станції Березняки.