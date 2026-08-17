Як українцям відкривати доступ до міжнародних інвестицій: переказ коштів брокеру Сьогодні 09:50 — Фондовий ринок

Як українцям відкрити доступ до міжнародних інвестицій через брокера

Гроші повинні працювати, інакше вони знецінюються. Та для українського інвестора шлях на міжнародні фінансові ринки наразі нагадує квест із бар’єрами. Валютні обмеження, суворий фінмоніторинг та складна податкова звітність змушують багатьох відкладати інвестиції «до кращих часів».

Насправді ж є можливість заводити кошти у міжнародні брокерські компанії. У цій статті розбираємо реальні маршрути для переказу грошей, роботу з документами та податками, а також типові помилки початківців, які можуть коштувати грошей.

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Обмеження для українців 2026 року

Українці можуть купувати акції закордонних компаній лише за допомогою міжнародних брокерів. Та через повномасштабне вторгнення Нацбанк ввів низку обмежень, які забороняють вільно виводити кошти за межі країни:

заборона на пряме поповнення брокерських рахунків за кордоном від травня 2022 року;

валютний контроль за операціями ― щомісяця можна купити валюти не більше, ніж на 100 тис. грн з подальшим розміщенням на депозит.

Обмеження для приватних інвесторів пояснюються тим, що наразі інвестиції за кордон не є пріоритетними, оскільки під час воєнного стану ресурси потрібні всередині країни. Регулятор обіцяв переглянути ці обмеження, якщо макрофінансова ситуація покращиться. Проте поки приватні інвестори вимушені шукати обхідні шляхи. На щастя, вони є.

Другий важливий фактор ― внутрішні обмеження брокерів. Світові фінансові установи вважають Україну високоризиковою юрисдикцією з двох причин: через повномасштабну війну та загрозу використання їхньої інфраструктури для відмивання коштів.

Наразі інвестори з українським паспортом можуть відкрити рахунки та купувати акції лише у двох відомих брокерів. Це Interactive Brokers (IBKR) і Freedom Finance Europe (FFE). Однак зауважте, що FFE має російське коріння, а український підрозділ брокера знаходиться під санкціями РНБО.

Способи поповнити рахунки у брокерів

Заборонено здійснювати прямі перекази саме на рахунки брокерів. Водночас можна поповнювати рахунки у необанках чи здійснювати перекази через платіжні системи в межах 100 тис. грн на місяць (з усіх карток в одному банку).

Варто зазначити, що кожен банк має право самостійно встановлювати ліміти. Наприклад, для клієнтів з високим ступенем ризику максимально дозволена сума зменшується до 50 тис. гривень. А українці, які офіційно заробляють понад 100 тис. на місяць, можуть підтвердити доходи й мати збільшені ліміти.

Порівняння основних методів переказу коштів

Сервіс Комісія сервісу* Строк зарахування Переваги Ліміти та обмеження Wise Від 0,41 % до одного робочого дня зручна інтеграція з Interactive Brokers; низькі комісії; швидкі перекази - поповнення лише з валютних карток; - зараз відкрити рахунок можна лише за межами України. необанк Revolut SEPA ― 0–1 євро; міжнародний переказ ― 0,15 % від суми, але не менше 1,36 долара до одного робочого дня низькі комісії; миттєва конвертація валют; швидкі перекази - зараз офіційно відкрити рахунок можна лише на території ЄС; - поповнення лише з валютних карток. необанк Zen SEPA ― 0–0,25 євро; SWIFT (USD) ― 0,10 % + 3–5 євро до одного робочого дня проста верифікація для українців; європейський IBAN-рахунок - висока комісія за поповнення рахунку необанку. Paysera SEPA ― 0–0,3 євро; SWIFT (USD) ― 15 євро до одного робочого дня 30 переказів SEPA щомісяця без комісії; персональний європейський IBAN; проста верифікація для українців - висока комісія за перекази SWIFT; - суворий фінансовий моніторинг.

* Враховуйте також комісію вашого банку за переказ коштів

Покрокова інструкція для інвестора-початківця

Розглянемо процес реєстрації та верифікації на сайті брокера на прикладі Interactive Brokers. Пам’ятайте, що це американський майданчик, тому всі дані вводьте латиницею.

Ділимося інструкцією, як зареєструвати свій акаунт та пройти верифікацію:

натисніть Open Account та оберіть Start Application;

введіть e-mail, ім’я користувача, країну, створіть пароль;

підтвердьте e-mail;

оберіть тип рахунку (він може бути індивідуальним, колективним чи корпоративним);

заповніть заявку, де треба вказати персональні дані ― ім’я та прізвище, дату народження та місце проживання, контакти, документ для верифікації тощо;

налаштуйте рахунок ― оберіть основну валюту, вкажіть власний інвестиційний досвід, оптимальні фінансові інструменти та торгові ліміти;

завантажте документи для верифікації ― паспорт (ID-картка) та документ, який підтверджує адресу проживання.

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Далі залишається чекати, поки система перевірить дані. Зазвичай це займає до трьох днів. Зауважте, що брокер має право продовжити перевірку та попросити додати ще деякі документи для верифікації.

Довідка Finance.ua Важливо! Політика брокера забороняє користування торговим майданчиком українцям, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи в районах ведення бойових дій. З великою ймовірністю вони не пройдуть верифікацію.

Як поповнити баланс у брокера

Розглянемо поповнення балансу Interactive Brokers через Wise. Цей спосіб використовують найчастіше задля економії часу та коштів, оскільки зручна інтеграція платформ суттєво спрощує переказ.

Що треба зробити:

авторизуватися в Interactive Brokers;

знайти в кабінеті Transfer & Pay → Transfer Funds → Make a Deposit;

обрати валюту та тип переказу (Deposit from Wise);

авторизуватися в Wise;

вказати суму для списування та підтвердити транзакцію.

Навіть якщо ви це робите вперше ― брокер запропонує зв’язати акаунти.

Які документи можуть знадобитися

Інвесторам-початківцям варто бути готовими до того, що платіжні сервіси та брокер вимагатимуть підтвердження особи, а також захочуть дізнатися більше інформації про походження коштів.

Нерідко також інвесторів просять підтвердити саму транзакцію й що її здійснювали саме ви. Пам’ятайте, що поповнення від третіх осіб заборонено. Якщо ПІБ відправника та отримувача не збігаються, то транзакцію відхилять.

Підтвердити, що саме ви відправляєте кошти через необанк чи сервіс міжнародних платежів допоможе виписка з банку.

Підтвердити наявність брокерського рахунку можна, зробивши скриншот власного профілю. Більш надійний варіант для тих, хто користується Interactive Brokers, ― отримати витяг з кабінету IBKR з вашим ім’ям та номером рахунку.

Верифікація особи

Фінансові установи та банки обов’язково проводять процедуру перевірки та підтвердження особи клієнта перед тим, як дозволити йому користуватися власними послугами. Це називається «Know Your Customer», але частіше використовується абревіатура KYC.

Щоб підтвердити особу, знадобляться ID-картка чи закордонний паспорт. Також можуть попросити інформацію про місцеперебування інвестора. Його можна підтвердити такими документами:

витяг із банківського рахунку;

квитанція про оплату комунальних послуг;

витяг із реєстру про прописку.

Зверніть увагу, що ці документи повинні бути не старшими за три місяці на момент подання.

Походження коштів

Найчастіше про походження коштів питають інвесторів-початківців і тих, хто робить великі транзакції. Легальність грошей можуть засвідчити:

довідка про доходи;

податкова декларація (річна або квартальна) із позначкою про прийняття податковою, а також витяг з банківського рахунку ФОП;

договір купівлі-продажу нерухомості чи авто разом з випискою з банку про отримання коштів;

акти виконаних робіт, інвойси чи контракти (для фрилансерів);

свідоцтво про право на спадщину або нотаріально завірений договір дарування.

Сплата податків

Оподаткування ― це те, що лякає багатьох інвесторів-початківців. Це насправді важка тема, тому багато хто звертається за допомогою до консультантів.

Коротко розповідаємо основне, що треба знати про сплату податків. У першу чергу варто знати про подвійне оподаткування.

За загальним правилом, податки сплачуються двічі: спочатку в країні, де зареєстрований емітент цінних паперів, а потім — в Україні. Та є можливість оптимізувати витрати.

Оподаткування в США та Україні

Наприклад, український інвестор придбав американські акції. Базова ставка податку на дивіденди для нерезидентів у США становить 30%. Ці кошти автоматично утримує брокер. Проте між Україною та США від 1999 року діє Угода про уникнення подвійного оподаткування, яка дозволяє знизити цю ставку:

15 % на дивіденди — для роздрібних інвесторів, які володіють менш ніж 10% акцій компанії (найбільш поширений випадок);

5 % на дивіденди — якщо частка інвестора в компанії становить 10% і більше.

Щоб сплатити податок за пільговою ставкою, треба на самому початку заповнити та подати брокеру форму W-8BEN. Це документ з інформацією про інвестора з заявою на зниження ставки. Якщо не подати його вчасно ― доведеться сплатити 30% з доходу.

Довідка Finance.ua Зверніть увагу, що форму W-8BEN треба подавати кожні три роки.

Інша ситуація, якщо інвестор продав акції. У США такий прибуток не обкладається податком. Та в Україні його доведеться сплатити.

Щодо вітчизняних ставок. Зазвичай українці платять 18% податку на доходи та 5% військового збору (ставка ВЗ завжди залишається сталою). Та для іноземних дивідендів ставка ПДФО складає 9% (про це йдеться у п.п. 167.5.4 Податкового кодексу України) + військовий збір. Однак, це все одно більше, ніж ставка з дивідендів українських компаній ― 5% + ВЗ.

А от оподаткування з продажу акцій складає 18% від чистого інвестиційного прибутку + військовий збір.

Який це вигляд має на практиці

Інвестор заповнює та подає форму W-8BEN.

У США утримують 15% з дивідендів .

. Податок у США (15%) повністю перекриває український ПДФО (9%), тому в Україні цей податок сплачувати не треба.

Проте, важливо сплатити військовий збір 5%.

Що ще варто знати

Всі іноземні доходи підлягають обов’язковому декларуванню в Україні. Також обов’язково враховується факт сплати податків за кордоном. Всі ці дані треба вносити в щорічну декларацію, яку потрібно подавати за минулий рік до 1 травня поточного.

Завжди конвертуйте прибуток у гривню за курсом НБУ на момент отримання доходу. Податковий кодекс вважає гривню єдиною валютою податкового обліку.

Інвесторам також треба пам’ятати про вчасну сплату податків за інвестиційну діяльність. Це потрібно зробити до 1 серпня поточного року за минулий рік.

Типові помилки інвесторів

Інвестування ― це не лише можливість збільшити капітал, а й ризик його втратити. Щоб мінімізувати потенційні збитки, пам’ятайте про типові помилки інвесторів:

відсутність основної цілі та стратегії ― поставте перед собою фінансову ціль та складіть стратегію інвестування;

вкладання коштів в перегріті сектори ― не купуйте акції на піку їхньої популярності, бо це не їхня реальна вартість, а спекулятивна;

бажання швидко і багато заробити ― така тактика засліплює інвестора, і він не бачить реальні ризики;

вкладати кошти лише в один тип активів (наприклад, акції), один сектор чи країну ― активи треба максимально диверсифікувати;

купівля активів на емоціях ― зазвичай така тактика змушує купувати на піку цін і продавати на самому дні, що призведе до втрати капіталу;

брати кредит на інвестиції ― для цієї мети треба використовувати лише вільні кошти, які не знадобляться найближчими роками.

Пам’ятайте: головна помилка в інвестуванні ― зволікати та відкладати початок на потім.

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