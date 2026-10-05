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Nike готує звільнення працівників через падіння продажів

Фондовий ринок
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На позабіржових торгах акції компанії впали на 6,6% до найнижчого рівня з 2013 року
На позабіржових торгах акції компанії впали на 6,6% до найнижчого рівня з 2013 року
Американський виробник спортивного одягу та взуття Nike оголосив про плани скоротити штат і попередив про ймовірне падіння доходів на мільярди доларів у поточному фінансовому році на тлі уповільнення продажів на ринках від США до Китаю.
Про це повідомляє Financial Times.
Корпорація має намір скоротити свій штат, що налічує 73 000 співробітників, у межах нової п’ятирічної програми скорочення витрат під назвою Pace обсягом 2,5 млрд доларів.
Точну кількість скорочень та підрозділи, де вони відбудуться, у компанії не розкривають. Водночас Nike відкриє новий кампус у місті Бенгалуру в Індії та скоротить кількість географічних дивізіонів із чотирьох до трьох.

Фінансові показники та проблеми бізнесу

На позабіржових торгах акції компанії впали на 6,6% до найнижчого рівня з 2013 року, поглибивши падіння вартості компанії, яка за останній рік здешевшала більше ніж удвічі.
Такі результати оприлюднено в момент, коли генеральний директор Елліотт Гілл підходить до дворічного терміну на посаді, впроваджуючи стратегію оздоровлення бізнесу. Проблеми компанії виникли через надмірну залежність від класичних лінійок та втрату місця на полицях роздрібних магазинів після того, як бренд зробив акцент на прямих продажах споживачам.
У першому фінансовому кварталі, який завершився в серпні:
  • виручка впала на 4% у річному вираженні до 11,2 млрд доларів, що виявилося гіршим за консенсус-прогноз Visible Alpha;
  • чистий прибуток скоротився на 2% до 712 млн доларів;
  • продажі в Китаї впали на 22%, де частку бренду потіснили місцеві виробники, які раніше шили продукцію для західних брендів;
  • виручка від спортивного одягу впала на двозначну величину у відсотках.

Перегляд лінійки Jordan та плани в Індії

Слабкі результати також зафіксував бренд баскетбольного взуття та одягу Jordan, названий на честь зірки NBA. За словами Елліотта Гілла, компанія планує повернутися до створеної нею моделі дефіциту, оскільки ринок був перенасичений культовими ретро-товарами.
Глава корпорації описав Індію як важливий ринок зростання та виробничий хаб із високими можливостями та доступом до талантів. Він наголосив, що оптимізація посад із часом дасть змогу переспрямувати інвестиції в критичні сфери: інновації у продуктах, сторітелінг бренду, зв’язок зі споживачами, спорт і зростання.
За матеріалами:
Діло
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