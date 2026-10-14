Бізнес переходить на сонячні станції з акумуляторами

Український бізнес активніше встановлює гібридні електростанції або окремі системи накопичення електроенергії.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Фінансового клубу» на тему «Енергокредити напередодні зими: як банки фінансують енергостійкість».

«Ми за останні пару місяців перейшли від просто сонця до сонця плюс накопичення як такого золотого стандарту, з чим клієнти приходять», — зазначив керівник проєктів та програм продажів енергетичних продуктів ОТП Банку Руслан Дорошенко.

І нині сонячні станції без накопичувачів втрачають популярність. «На сьогодні це вже золотий стандарт: навряд чи зараз хтось буде будувати сонячну станцію без накопичення. Тому якщо об’єднати сонце і накопичення, то у нашому портфелі вони займають 90%, а 10% - газотурбінна, газопоршнева генерація, і ще класичні генератори», — розповів Руслан Дорошенко.

Причина такої тенденції

Нерівномірність сонячної генерації: найбільше електроенергії станції виробляють удень, тоді як пікове споживання припадає на ранок і вечір.

«З 2025 року пішла яскрава тенденція і зараз, у 2026-му, вона лише продовжується: перехід або на гібридні електростанції, або на окремі проєкти з придбання і встановлення установок зберігання енергії, так звані BESS», — каже керівник управління розвитку агробізнесу та альтернативних продуктів фінансування Кредобанку Роман Пудлик.

Акумулятори дають змогу зберігати надлишок електроенергії та використовувати його в інший час. «BESS — це велика батарейка, яка накопичує енергію в момент, коли вона коштує дешево і її багато від сонця, а потім є можливість віддати її в мережу в пікові години і на цьому заробити», — каже Руслан Дорошенко.

Водночас гібридні проєкти потребують більших початкових інвестицій, ніж встановлення самих сонячних панелей. «Попит перемістився більше в системи накопичення електроенергії, тому що ринок „наситився“ сонцем і виникла необхідність зберігати цю електроенергію, щоб використовувати її пізніше. Тому ми бачимо зараз значний попит на системи накопичення», — розповів Руслан Дорошенко.

Сонячна станція без системи накопичення може втратити економічну привабливість