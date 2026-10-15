Нафтогаз: рф продовжує бити по газовидобувній інфраструктурі

«Вночі росія атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз на Полтавщині. Внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено технологічне обладнання, на об’єкті виникла пожежа. Роботу призупинено», — повідомили в компанії.
«Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань», — зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.
Раніше група «Нафтогаз» підписала меморандум із Kino Aski LNG про можливі довгострокові поставки канадського скрапленого газу в Україну.
Також писали, що попри світову паливну кризу в Україну стабільно постачається пальне, дефіциту не буде, найбільші оператори АЗК стримують ціни та будують інженерний захист на заправках, щоб захистити людей від ворожих обстрілів. Про це розповів Ярослав Старовойтенко, президент Нафтогазової асоціації України, яка об’єднує найбільші мережі АЗК.