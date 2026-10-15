Нафтогаз: рф продовжує бити по газовидобувній інфраструктурі

рф у ніч на 15 жовтня атакувала газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу у Полтавській області. Роботу призупинено.

Про це повідомили у Групі Нафтогаз.

«Вночі росія атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз на Полтавщині. Внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено технологічне обладнання, на об’єкті виникла пожежа. Роботу призупинено», — повідомили в компанії.

«Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань», — зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Раніше група «Нафтогаз» підписала меморандум із Kino Aski LNG про можливі довгострокові поставки канадського скрапленого газу в Україну.