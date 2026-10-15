Ціни на дизель в низці мереж перетнули позначку в 100 грн/л

Ціна «звичайного» дизельного пального в низці мереж АЗК перетнула позначку в 100 грн/л та на 1 грн/л зросла ціна преміального дизелю.
Також суттєво подорожчав автогаз, свідчить моніторинг, який проводить інтернет-портал «Енергореформа».
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OKKO та WOG встановили на стелах на ДП+ ціну в 100,9 грн/л. UPG — таку ж ціну на ДП+. Разом з UKRNAFTA вони продовжують тримати звичайний ДП на позначці «до 100 грн/л» — 98,9 грн/л та 97,9 грн/л відповідно.
UKRNAFTA також не наважується відпустити ДП+.
Водночас автогаз зріс у ціні у всіх досліджуваних мережах — від 1,6 грн/л до майже 4 грн/л.
Ціни на пальне (середні) станом на 9:00 15 жовтня порівняно з 8 жовтня (за результатами моніторингу «Енергореформи» сайтів та додатків мереж).
Як повідомлялося, низка українських мереж АЗК 25 вересня підняла ціну преміального дизелю вище 100 грн/л: ціна цього виду пального на WOG та OKKO з 99,9 грн/л піднялася до 102,9 грн/л, тим часом як ціна звичайного ДП зберігалася на рівні 99,9 грн/л.
Засновник та СЕО Prime Group Дмитро Льоушкін тоді пояснив, що ціни дизпалива вже кілька днів тому мали б бути вищими за 100 грн/л, але є непублічне прохання від уряду стримувати їх.