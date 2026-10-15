0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на дизель в низці мереж перетнули позначку в 100 грн/л

Енергетика
53
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Ціни на дизель в низці мереж перетнули позначку в 100 грн/л
Ціни на дизель в низці мереж перетнули позначку в 100 грн/л
Ціна «звичайного» дизельного пального в низці мереж АЗК перетнула позначку в 100 грн/л та на 1 грн/л зросла ціна преміального дизелю.
Також суттєво подорожчав автогаз, свідчить моніторинг, який проводить інтернет-портал «Енергореформа».
OKKO та WOG встановили на стелах на ДП+ ціну в 100,9 грн/л. UPG — таку ж ціну на ДП+. Разом з UKRNAFTA вони продовжують тримати звичайний ДП на позначці «до 100 грн/л» — 98,9 грн/л та 97,9 грн/л відповідно.
UKRNAFTA також не наважується відпустити ДП+.
Водночас автогаз зріс у ціні у всіх досліджуваних мережах — від 1,6 грн/л до майже 4 грн/л.
Ціни на дизель в низці мереж перетнули позначку в 100 грн/л
Ціни на пальне (середні) станом на 9:00 15 жовтня порівняно з 8 жовтня (за результатами моніторингу «Енергореформи» сайтів та додатків мереж).
Читайте також
Як повідомлялося, низка українських мереж АЗК 25 вересня підняла ціну преміального дизелю вище 100 грн/л: ціна цього виду пального на WOG та OKKO з 99,9 грн/л піднялася до 102,9 грн/л, тим часом як ціна звичайного ДП зберігалася на рівні 99,9 грн/л.
Засновник та СЕО Prime Group Дмитро Льоушкін тоді пояснив, що ціни дизпалива вже кілька днів тому мали б бути вищими за 100 грн/л, але є непублічне прохання від уряду стримувати їх.
Читайте також
21 вересня першою з АЗК «відпустила» ціну дизелю SOCAR — відтоді у цій мережі пальне коштувало 103 грн/л та 104 грн/л відповідно ДП та ДП+.
8 жовтня директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозував, що протягом наступних 7−10 днів може подорожчати приблизно на 10% автогаз, світова ціна на який раптово пішла вгору.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems