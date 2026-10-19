Сербія і азербайджанська SOCAR засновують спільну компанію для будівництва електростанції

Уряд Сербії схвалив укладення акціонерної угоди між державними компаніями Elektroprivreda Srbije (EPS), Srbijagas та азербайджанською SOCAR.

Сербський Економіст. Про це повідомляє

Нова спільна компанія має займатися фінансуванням, будівництвом та експлуатацією газової електростанції в Ніші. Відповідне рішення уряду опубліковано в офіційному виданні «Службени гласник».

Планована потужність станції — до 500 МВт.

Підприємство використовуватиме технологію комбінованого виробництва електричної та теплової енергії. Такий формат дозволяє ефективніше використовувати природний газ, оскільки тепло, що утворюється під час виробництва електроенергії, також застосовується для теплопостачання або інших господарських потреб.

Проєкт стане продовженням розвитку енергетичного співробітництва Сербії та Азербайджану.

SOCAR є державною нафтогазовою компанією Азербайджану і бере участь у міжнародних проєктах з видобутку, транспортування та постачання енергоресурсів