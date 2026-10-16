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США продовжили дію винятку із санкцій для російського «Лукойлу»

Енергетика
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США дозволили «Лукойлу» продовжити роботу АЗС за кордоном
США дозволили «Лукойлу» продовжити роботу АЗС за кордоном
Міністерство фінансів США продовжило дію винятку із санкцій для російської нафтової компанії «Лукойл». Завдяки новому дозволу її автозаправні станції за межами росії зможуть працювати до 24 квітня 2027 року.
Про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Що передбачає нова ліцензія США

Нова ліцензія дозволяє АЗС під брендом «Лукойл» за межами росії, зокрема у США, обслуговувати клієнтів до 24 квітня 2027 року. Вона замінює попередній дозвіл, термін дії якого спливав наприкінці жовтня.
Водночас ліцензія зберігає заборону на переказ коштів будь-якій особі або на будь-який рахунок у росії. Вона також не дозволяє операцій за участю Центрального банку рф, Фонду національного добробуту та Міністерства фінансів росії.

Окремий дозвіл для активів «Лукойлу» в Болгарії

Окремою ліцензією Мінфін США дозволив певні операції з компаніями «Лукойлу» в Болгарії на той самий період. Генеральна ліцензія № 130B передбачає можливість продовження окремих видів діяльності на нафтопереробному заводі в Бургасі, у мережі АЗС, а також у компаніях, що постачають авіаційне та суднове пальне.
Водночас ці дозволи не скасовують санкцій проти «Лукойлу». Вони не поширюються на операції за участю інших підсанкційних осіб і структур або на діяльність, заборонену американським санкційним законодавством.

Чому США продовжують дію винятків

Рішення ухвалили через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із росією щодо постачання дизельного пального на американський і світові ринки. Після цього Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, покликану сприяти таким поставкам.
США запровадили санкції проти «Лукойлу» та «Роснефти» у жовтні 2025 року, прагнучи посилити тиск на рф для припинення війни в Україні. Згодом «Лукойл» — другий за величиною виробник нафти в росії — оголосив про намір продати свої міжнародні активи. Відтоді влада США неодноразово продовжувала дозволи на певні види діяльності компанії, поки тривають пошуки покупця.
За матеріалами:
Укрінформ
НафтаАЗССШАСанкції
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