Україна вперше з 2022 року продала власний газ за кордон

Україна вперше з 2022 року відновила експорт власного газу. На перших торгах чотири компанії групи ДТЕК продали за кордон 12,75 млн кубометрів газу на загальну суму близько €9,36 млн. Ціна продажу була на 89% вищою, ніж на внутрішньому ринку

Про це повідомляє ExPro

Які компанії продали газ і за якою ціною

Перші торги українським газом для експорту з початку повномасштабного вторгнення росії відбулися 15 жовтня на Українській енергетичній біржі. Продавці реалізували весь запропонований обсяг — близько 12,75 млн куб. м природного газу. Ціни становили від €69 до €69,03 за МВт·год без ПДВ, а загальна вартість проданого ресурсу сягнула приблизно €9,36 млн.

Найбільший обсяг (7,778 млн куб. м) продало ПрАТ «Нафтогазвидобування». Ще 2,479 млн куб. м реалізувало ТОВ «Нафтогаздія», 1,341 млн куб. м — ТОВ «Нафтогазгеорозвідка» та 1,157 млн куб. м — ТОВ «Косул». Усі чотири підприємства входять до групи ДТЕК.

Спочатку компанії виставили газ на торги за ціною €87 за МВт·год без ПДВ. У результаті продажу ціна знизилася приблизно на 21%. Вона також виявилася на 19% нижчою за останню зафіксовану вартість газу на нідерландському хабі TTF — €85,5 за МВт·год.

Експортна ціна перевищила внутрішню на 89%

Ціна проданого на експорт газу становить близько 37 тис. грн за 1 тис. куб. м без ПДВ. Водночас на внутрішньому ринку український газ торгувався приблизно по 19,6 тис. грн за 1 тис. куб. м без ПДВ. Отже, експортна ціна на 89% вища за внутрішню.

Постачання газу запланували на кордоні з Польщею в період із 26 жовтня до 31 грудня 2026 року. Умовами торгів передбачена повна передоплата. Водночас фактичне постачання залежить від отримання продавцями відповідних експортних ліцензій.

Україна частково відновила експорт газу

Торги відбулися після того, як 7 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про часткове відновлення експорту природного газу українського видобутку. Від початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році експорт такого ресурсу був заборонений.