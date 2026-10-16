Вітряні сани з Іспанії перетнуть Антарктиду

Іспанський полярний дослідник Рамон Ларраменді очолить наукову експедицію, яка подолає приблизно 3400 кілометрів внутрішніми районами Антарктиди протягом приблизно 80 днів, не використовуючи викопне паливо для транспортування.

Проєкт «Антарктичний вітряний санний транспорт 2026−2027» транспортуватиме інструменти для проведення 16 дослідницьких проєктів у найважчих регіонах планети з метою розширення знань про лід, зміну клімату та полярні екосистеми.

«Вітротяги — це щось… певною мірою… абсолютно унікальне у світі», — пояснив Ларраменді Euronews під час інтерв’ю на центральній площі Іспанії в Мадриді.

Що це за засіб

Дослідник вважає, що розроблений ним транспортний засіб — це виняткове поєднання традиційних методів та передових технологій, задумане для подолання великих відстаней без потреби в двигунах внутрішнього згоряння чи повітряному постачанні припасів.

Експедиція вирушить з Іспанії 18 жовтня та повернеться на початку лютого. Маршрут розпочнеться поблизу російської бази Новолазаревська, на Землі королеви Мод, і завершиться на франко-італійській базі Конкордія в Куполі C, після перетину Полюса Недоступності та околиць Полюса Холоду.

Вітротяговий транспортний засіб перетне Антарктиду без викидів

«Вітряні сани» — це полярна дослідницька платформа, яка використовує повітряних зміїв для живлення наукового обладнання від енергії вітру та сонця. Її дизайн, натхненний культурою інуїтів, за словами Ларраменді, є результатом близько 25 років розробок та експериментів, протягом яких дослідник подолав понад 28 000 кілометрів по льоду в різних експедиціях.

«Ці сани поєднують у собі техніки інуїтів, які здаються давніми та дещо дивними технологіями. Тож це дуже, дуже дивне поєднання, але надзвичайно ефективне», — каже дослідник, який вважає сталий розвиток одним із фундаментальних стовпів проєкту.

Транспортний засіб складається з чотирьох модулів і має довжину 15 метрів. Він може перевозити до 2100 кілограмів вантажу, хоча цього разу спочатку він перевозитиме близько 250 кілограмів наукових приладів.

Екіпаж матиме 20 повітряних зміїв площею від п’яти до 150 квадратних метрів, які вони використовуватимуть залежно від погодних умов. За сприятливої ​​погоди сани можуть розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину, із середньою швидкістю приблизно 25 кілометрів на годину.

Відсутність викопного палива зменшує як вплив на навколишнє середовище, так і логістичні потреби експедиції. Для порівняння, Трансантарктична наукова експедиція 2011−2012 років подолала аналогічну відстань, використовуючи гусеничні вантажівки, снігоходи та сани, витративши приблизно 170 000 літрів палива протягом двох місяців.