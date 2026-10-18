Дефіцит дизельного пального у світі може тривати до другої половини 2027 року

Глобальний ринок дизельного пального може залишатися дефіцитним протягом значної частини 2027 року, попри очікуване відновлення роботи нафтопереробних заводів. Скорочення запасів і перебої з постачанням через війну на Близькому Сході обмежують пропозицію напередодні зимового сезону.

Про це йдеться у жовтневому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Світовий експорт дизелю скорочується

У вересні експорт дизельного пального з росії та Близького Сходу сукупно скоротився на 1,3 млн барелів на добу проти попередніх рівнів. Зростання постачань з інших регіонів компенсувало втрати лише частково.

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Загалом світовий експорт дизелю у вересні був приблизно на 700 000 барелів на добу нижчим, ніж рік тому, повідомляє агентство.

Тривалі перебої з постачанням змусили країни витрачати запаси пального всупереч сезонним тенденціям. Це відбувається перед осіннім технічним обслуговуванням нафтопереробних заводів і періодом пікового зимового попиту.

У липні запаси газойлю в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку скоротилися до 565 млн барелів — на 5% нижче за рівень до початку конфлікту на Близькому Сході. Це найнижчий показник із листопада 2023 року.

Наприкінці вересня сукупні світові запаси нафти були на 509 млн барелів нижчими, ніж наприкінці лютого. МЕА попереджає, що подальше скорочення резервів підвищує ризик нових потрясінь на ринку.

У вересні маржа переробки дизельного пального зросла майже до рекордних $95 за барель, оскільки скорочення потужностей нафтопереробних заводів обмежило виробництво.

Водночас високі ціни вже впливають на економіку: збільшують вартість товарів, скорочують реальні доходи та посилюють інфляційний тиск.

Коли ситуація може покращитися

МЕА очікує, що наприкінці 2026 року завантаження нафтопереробних заводів зростатиме. Це дасть змогу частково відновити запаси, однак не компенсує дефіциту, накопиченого протягом року.

За прогнозом агентства, поповнення втрачених запасів дизельного пального поза звичайними сезонними коливаннями навряд чи почнеться раніше другої половини 2027-го.

За прогнозом МЕА, світовий попит на нафту у 2026 році скоротиться на 2,6 млн барелів на добу — чверть цього падіння припаде на дизель.