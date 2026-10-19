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Туреччина подвоїть видобуток на газовому родовищі у Чорному морі

Енергетика
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Перша турецька плавуча платформа з видобутку природного газу «Осман Газі» вирушила до газового родовища Сакар’я в Чорному морі.
Це ключовий крок на шляху до подвоєння потужностей країни з видобутку власного газу, повідомляє Anadolu.
«Наша мета — до кінця цього року запустити факельну установку платформи „Осман Газі“, використовуючи газ із родовища Сакар’я», — цитує агенція слова міністра енергетики та природних ресурсів Алпарслана Байрактара.
За його словами, платформа «Осман Газі» працюватиме за 170 кілометрів від узбережжя протягом 20 років.
Перший етап проєкту вже завершено: пробурено 12 свердловин, а добовий видобуток становить 9,5 мільйона кубометрів. Наразі Туреччина видобула 7,23 мільярда кубометрів природного газу на родовищі Сакар’я.
«На другому етапі платформа „Осман Газі“ подвоїть цей обсяг завдяки введенню в експлуатацію ще 10 свердловин», — зазначив Алпарслан Байрактар.
За словами Байрактара, у 2027 році добові потужності з видобутку природного газу мають зрости до 20 мільйонів кубометрів. Це дасть змогу забезпечувати газом власного видобутку 8 мільйонів домогосподарств проти нинішніх 4 мільйонів.
Байрактар додав, що друга плавуча видобувна платформа, яка наразі будується, допоможе збільшити видобуток природного газу в Чорному морі до 45 мільйонів кубометрів на добу у 2028 році. Для цього загалом використовуватимуть 32 свердловини.
За матеріалами:
УНІАН
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