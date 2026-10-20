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Туреччина долучилася до «дизельної угоди» США та росії

Енергетика
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Туреччина домовилася отримувати частину російського дизельного пального, яке постачатиметься на світові ринки в межах домовленості Москви з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра енергетики Туреччини Альпарслана Байрактара.
За словами міністра, домовленість США та росії щодо дизельного пального має значення для енергетичної безпеки Туреччини.

Як Туреччина диверсифікує постачання енергоносіїв

Анкара отримує частину енергоносіїв із росії, а також з Ірану, Азербайджану та інших країн. Водночас Туреччина намагається диверсифікувати постачання, укладаючи нові угоди зі США та іншими партнерами.
«росія запровадила обмеження на експорт дизельного пального в останні місяці, коли почала стикатися з цією проблемою. Тепер вони досягли угоди з Трампом щодо дизельного пального… Завдяки переговорам, які ми провели, ми будемо постачати частину цього дизельного пального до Туреччини», — заявив Байрактар.

Туреччина планує збільшити видобуток газу в Чорному морі

Міністр також повідомив, що Туреччина планує ввести в експлуатацію другу плавучу платформу з видобутку газу в першому кварталі 2028 року. За його словами, це дозволить збільшити щодобовий видобуток газу в Чорному морі до 45 млн кубометрів.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що російське дизпаливо все одно потрапило б на світовий ринок, а 60-денна пауза в санкціях потрібна для оцінки їхнього впливу на глобальні енергопоставки.
16 жовтня президент США Дональд Трамп призупинив застосування санкцій і мит проти росії, передбачених «законом Грема». Він скористався положенням, яке дозволяє відмовитися від застосування обмежень, якщо це відповідає національним інтересам США.
9 жовтня Трамп після розмови з путіним оголосив про домовленості щодо постачання російського дизельного пального на американський та світовий ринки. Після цього Мінфін США дозволив операції з російським дизелем до квітня 2027 року.
За матеріалами:
Слово і Діло
ДизельТуреччина
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